Zürich (ots) - Die ZuestMedia GmbH setzt auf die brandneue

Technologie der «Progressive Web Applications» und lanciert als

erster Schweizer Anbieter eine SaaS-Lösung für den Versand und die

Verwaltung von Web Push-Benachrichtigungen. ZMPush ist ab sofort in

verschiedenen Abo-Varianten verfügbar

(https://zuestmedia.ch/zmpush/).



Bisher den «native mobile Apps» (Smartphone Apps) vorbehalten,

können Push-Benachrichtigungen durch den Einsatz einer «Progressive

Web App» jetzt auch an Webseitenbesucher versendet werden. Web

Push-Benachrichtigungen stellen einen neuen, eigenständigen

Kommunikationskanal für Webseiten und Onlineshops dar, der sich durch

hohe Anmelde- und Klickraten auszeichnet.



Einsatzmöglichkeiten von Push-Benachrichtigungen



Ähnlich wie eine Twitter-Nachricht ist eine Push-Benachrichtigung

in der Länge begrenzt und eignet sich deshalb vor allem für News,

kurze Infos, Ankündigungen, Aktionen und alles andere was sich in ein

bis zwei Sätzen kommunizieren lässt. Der grosse Vorteil von

Push-Benachrichtigungen ist die unmittelbare Anzeige auf dem Desktop

oder in der Nachrichtenzentrale eines mobilen Gerätes und damit die

grosse Aufmerksamkeit, die von diesen Mitteilungen ausgeht.



Der frühzeitige Einstieg lohnt sich



Mit der SaaS-Lösung ZMPush können Webseitenbetreiber ohne eigenen

Entwicklungsaufwand diese neue Technologie per sofort nutzen.

First-Mover werden belohnt, da die Neugierde bei neuen

Kommunikationsmitteln zu Beginn oft überwiegt und den User zum Opt-In

(Teilnahme) bewegt. Unternehmen, die sich frühzeitig für Web Push

entscheiden, profitieren davon.



Conversion-Tracking für Onlineshops



Nebst der Möglichkeit zum eigenständigen Versand und der

kompletten Verwaltung der Web Application, bietet ZuestMedia auch

eine integrierte Conversion-Tracking-Lösung für E-Commerce Kunden an.

Dadurch lassen sich Web Push-Kampagnen genauer ausrichten - bis hin

zu automatisierten Warenkorbabbruch-Optimierungs-Benachrichtigungen.



Die ZuestMedia GmbH mit Sitz in Zürich wurde im September 2015 von

Michael Züst gegründet. Das Startup entwickelt Technologien und

betreibt Portale wie aktione.ch im Internet.



Kontakt:

ZuestMedia GmbH

Hönggerstrasse 65

CH-8037 Zürich



Web: https://zuestmedia.ch



Kontakt: Michael Züst

Telefon: +41 / (0)76 494 08 11

Email: michael.zuest@zuestmedia.ch