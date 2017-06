Der Deutsche Wetterdienst hat vor Gewittern und Unwetter in Norddeutschland gewarnt. Betroffen seien Teile der Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, teilte der Wetterdienst am Donnerstag in Offenbach mit.

Es würden gebietsweise Gewitter auftreten. Dabei gebe es Orkanböen mit Geschwindigkeiten über 120 Stundenkilometern sowie heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 30 und 40 Litern pro Quadratmeter pro Stunde und Hagel. Eine Verlängerung der Warnungen oder eine Ausdehnung auf weitere Gebiete seien möglich, so der Wetterdienst weiter. Unterdessen musste die Deutsche Bahn wegen eines heftigen Unwetters in Teilen Norddeutschlands den Zugverkehr einstellen, wie das Unternehmen über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.