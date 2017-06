Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA: Hauptversammlung 2017

DGAP-News: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA: Hauptversammlung 2017 22.06.2017 / 13:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA

Hauptversammlung 2017

* Alle Tagesordnungspunkte im Sinne der Verwaltung beschlossen * Dividendenausschüttung in Höhe von insgesamt 2,7 Mio. EUR * Prognose 2017 bestätigt

Bad Überkingen, 22. Juni 2017 - Auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0006614001; DE0006614035) in Geislingen an der Steige präsentierten die beiden Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin, Frank Scheidemann und Dr. Hans-Georg Eils, die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2016. Die anwesenden Aktionäre honorierten den erfolgreichen Geschäftsverlauf und sprachen dem Management und Aufsichtsrat ihr Vertrauen aus. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit im Sinne der Verwaltung beschlossen.

Die Hauptversammlung hat dabei auch den Vorschlag von Aufsichtsrat und persönlich haftender Gesellschafterin angenommen, aus dem Bilanzgewinn der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA in Höhe von rund 5,6 Mio. EUR eine Dividende von 0,31 EUR je Stammaktie und von 0,39 EUR je Vorzugsaktie für das Geschäftsjahr 2016 auszuschütten. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 27. Juni 2017. Unter Berücksichtigung der zurzeit von der Gesellschaft gehaltenen Anteile beträgt die Ausschüttungssumme somit 2,7 Mio. EUR. Dem Gewinnvortrag werden 2,9 Mio. EUR zugeführt.

Die Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin bestätigte auf der Hauptversammlung auch die bisherige Prognose der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA für das Gesamtjahr 2017. Insgesamt wird für das laufende Geschäftsjahr ein Konzernumsatz leicht über Vorjahresniveau und eine weitere Verbesserung bei EBIT und EBITDA im einstelligen Prozentbereich erwartet.

Kontakt:

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA

Nicole Gotter IR / PR-Referentin Tel. +49 (0)7331 201-270 E-Mail: nicole.gotter@minag.de

22.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA

Bahnhofstr. 15 73337 Bad Überkingen Deutschland Telefon: 07331-201-270 Fax: 07331-201-430 E-Mail: nicole.gotter@minag.de

Internet: www.mineralbrunnen-kgaa.de ISIN: DE0006614001, DE0006614035 WKN: 661400, 661403 Börsen: Freiverkehr in Stuttgart (Freiverkehr Plus); Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

585469 22.06.2017

ISIN DE0006614001 DE0006614035

AXC0144 2017-06-22/13:54