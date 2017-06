Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Finanzaufseher rütteln an der Bankenregulierung

Die von der Trump-Regierung angestrebte Lockerung von Bankenregeln bekommt Unterstützung von Expertenseite. Führende US-Finanzaufseher werden dem Kongress wesentliche Möglichkeiten aufzeigen, wie die nach der Finanzkrise eingeführten verschärften Regularien abgeschwächt werden könnten. Das zeigen Redemanuskripte, die vor einer Senatsanhörung an diesem Donnerstag veröffentlicht wurden.

Für welche Banken es bei den Stresstests der Fed eng werden könnte

Die Finanzmärkte setzen in dieser Woche auf eine stressfreie Runde der Bankenstresstests. Doch sie freuen sich womöglich zu früh: Es könnte Komplikationen geben. Die US-Notenbank wird am heutigen Donnerstag veröffentlichen, welche der 34 wichtigsten Banken die Tests unter hypothetischen Negativszenarios bestanden haben. Sie müssen auch im Extremfall noch ausreichend Kapitalpolster vorhalten.

Japans Regierung erhöht Lagebeurteilung für Wirtschaft

Die japanische Regierung hat ihre Lagebeurteilung für die Wirtschaft zum ersten Mal seit Dezember 2016 erhöht. Das Kabinettsbüro erklärte in seinem Monatsbericht, die Wirtschaft befinde sich in einer "moderaten Erholung". Damit verwendete das Kabinettsbüro zwar die gleiche Formulierung wie bisher, ließ aber die einschränkende Ergänzung fallen, dass sich "einige Bereiche der Wirtschaft in einer verzögerten Erholung" befänden.

EZB: Anstieg der Target2-Salden kein Kapitalfluchtsymptom

Der Anstieg der Salden des Großbetragszahlungssystems Target2 ist nach Aussage der Europäischen Zentralbank (EZB) kein Symptom einer Kapitalflucht aus dem Süden in den Norden der Eurozone. In ihrem aktuellen Wirtschaftsbericht bekräftigt die EZB ihre Einschätzung, dass die Ursache der höheren Salden vor allem die Anleihekäufe des Eurosystems, aber auch Umschichtungen bei Wertpapieranlagen sind.

EZB entwickelt bis 2018 System für Echtzeitzahlungen

Die Europäische Zentralbank (EZB) will ein System für die Abwicklung von Echtzeitzahlungen errichten. Das neue Target Instant Payment Settlement (Tips) soll Bürgern und Unternehmen ab November 2018 rund um die Uhr die Zahlungsabwicklung über ihre Bank in Echtzeit ermöglichen. Tips soll als Teil von Target2 arbeiten und laut EZB auch die Integration des Euroraums befördern.

Norwegens Zentralbank hält Leitzins stabil

Die norwegische Notenbank hat bei ihrer Ratssitzung an dem Leitzins festgehalten. Er blieb damit bei 0,50 Prozent. Auf diesem Niveau liegt der Schlüsselzins seit März 2016. Alle von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten mit stabilen Zinsen gerechnet. Die Währungshüter signalisierten, dass sie keine Eile haben, die Zinsen zu erhöhen, da sich die Inflation abschwäche.

Finanzagentur bestätigt Emissionsvolumen für das dritte Quartal

Die Finanzagentur hat den Finanzierungsbedarf für das dritte Quartal bestätigt. Demnach soll das Gesamtvolumen bei 41 Milliarden Euro liegen und entspricht damit den Planungen vom Dezember. Die Emission von Bundesanleihen soll demnach im dritten Quartal um 6 Milliarden Euro steigen, was ebenfalls den ursprünglichen Planungen entspricht.

Bundestag würdigt Kohl als großen europäischen Staatsmann

Der Bundestag hat den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl (CDU) als großen europäischen Staatsmann geehrt. In einer Gedenkveranstaltung im Berliner Reichstag würdigte Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) am Donnerstag den langjährigen Kanzler als "Glücksfall für Deutschland und Europa". Bei der Wiederherstellung der deutschen Einheit habe er stets auch die europäische Einigung im Blick gehabt, sagte Lammert im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Deutsche Gründer zieht es wegen Trump nicht mehr in die USA

Deutsche Startups sehen ihre Zukunft nicht mehr so häufig in den USA wie vor dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Telekommunikations- und Digitalverbandes Bitkom unter 250 deutschen Gründern. "In den Ergebnissen spiegelt sich mit Sicherheit der Trump-Effekt wider. Die USA haben für Startups massiv an Anziehungskraft verloren", erklärte Bitkom-Geschäftsleiter Niklas Veltkamp.

600 Hochhäuser in England haben ähnliche Fassade wie Grenfell Tower

Die britischen Behörden gehen davon aus, dass rund 600 Hochhäuser allein in England eine ebenso leicht entzündbare Fassadenverkleidung haben wie der ausgebrannte Grenfell Tower in London. Das ergab nach Angaben der britischen Regierung eine Überprüfung sämtlicher Sozialbauten, die nach dem Inferno mit mindestens 79 Todesopfern angeordnet wurde. Bei drei Hochhäusern in Großbritannien sei bereits eine Fassendenverkleidung aus genau demselben Material wie der Grenfell Tower nachgewiesen worden.

Trump will mit Solarmauer an mexikanischer Grenze Geld einnehmen

US-Präsident Donald Trump hat sich mit einer neuen Idee zur geplanten Mauer an der mexikanischen Grenze gebrüstet: Die Grenzmauer könnte mit Solarpaneelen verkleidet werden, um mit dem erzeugten Strom den Mauerbau zu finanzieren, sagte Trump vor Anhängern im Bundesstaat Iowa. "Ja, wir werden eine Mauer bauen", versicherte Trump. "Wir müssen verhindern, dass die Drogen weiter zu uns herüberfließen."

Oberstes Gericht in Südafrika erlaubt geheime Abstimmung gegen Präsident Zuma

Das Oberste Gericht in Südafrika hat grünes Licht für eine geheime Abstimmung bei einem Misstrauensvotum gegen Präsident Jacob Zuma gegeben. Parlamentspräsidentin Baleka Mbete sei das Recht eingeräumt worden, eine geheime Abstimmung einzuberufen, erklärte der Vorsitzende Richter Mogoeng Mogoeng am Donnerstag. Ein Datum für ein solches Votum steht indes noch nicht fest.

Taiwans Zentralbank lässt Leitzinsen unverändert

Philippinen/Zentralbank lässt Leitzins unverändert

Philippinen/Zentralbank lässt Einlagensatz bei 3,0%

Philippinen/Zentralbank lässt Ausleihesatz bei 3,5%

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2017 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.