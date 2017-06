Die Investmentbank Equinet hat die Aktie des Triebwerksherstellers MTU nach einer Analystenveranstaltung im Rahmen der weltgrößten Luftfahrtmesse in Paris auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die in Aussicht gestellten guten Marktbedingungen sowie Aussagen zum Militärtransporter Airbus A400M und zum geplanten Jahresabsatz von GFT-Triebwerken sollten die Aktie kaum bewegen, schrieb Analyst Zafer Rüzgar in einer Studie vom Donnerstag./gl/edh

