Bern (ots) - Die interkantonale Lotterie- und Wettkommission

(Comlot) blickt in ihrem Jahresbericht auf ein ereignisreiches Jahr

zurück und zieht eine positive Bilanz aus ihrer Geschäftstätigkeit.

Insgesamt hat sie 63 neue Spielangebote bewilligt. Wegen vermuteten

Verstössen gegen die Lotteriegesetzgebung wurden gesamthaft 93

Dossiers eröffnet und 53 Hausdurchsuchungen begleitet.



Im Jahr 2016 bewilligte die Comlot der LoRo 38 und der Swisslos 25

Spiele. Die Reingewinne der Lotteriegesellschaften beliefen sich auf

rund CHF 630 Millionen. Dieses Geld fliesst in die Kantone und wird

für die Unterstützung gemeinnütziger Projekte eingesetzt.



Der Fokus der Aufsicht über die Lotteriegesellschaften und ihre

Spiele lag im Berichtsjahr auf der Überwachung der Spieldurchführung,

die sicher und sozialverträglich sein muss. Besonderes Gewicht lag

auf der Überprüfung der Wirksamkeit der Online-Präventionsmassnahmen

sowie auf dem Jugendschutz bei den elektronischen Spielen.



Die Comlot unternimmt weiterhin grosse Anstrengungen bei der

Bekämpfung illegaler Glücksspielaktivitäten. Im Berichtsjahr wurden

wegen vermuteten Verstössen gegen die Lotteriegesetzgebung gesamthaft

93 Dossiers eröffnet. Die Comlot begleitete insgesamt 53

Hausdurchsuchungen in verschiedenen Kantonen.



Originaltext: Lotterie- und Wettkommission (Comlot)

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100012789

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100012789.rss2



Kontakt:

Der Jahresbericht der Comlot kann auf www.comlot.ch heruntergeladen

werden.

Für telefonische Auskünfte:

Manuel Richard (d), Direktor

Pascal Philipona (f), Stellvertretender Direktor

Tel. 031 313 13 03