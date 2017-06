Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU nach der weltgrößten Luftfahrtmesse in Paris auf "Neutral" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Aussichten für die zivile Luftfahrt seien weiterhin freundlich, schrieb Analyst David Perry in einer Branchenstudie vom Freitag. Das Wartungs- und Instandhaltungsgeschäft könnte dank des unerwartet starken Flugverkehrs und der niedrigen Ölpreise in diesem Jahr positiv überraschen./tav/edh

