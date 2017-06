Köln (ots) - "Wenige Tage vor dem Ende der Season 2016/2017 können wir sagen, dass wir diese sehr erfolgreich abschließen werden: Bei den 14- bis 59-Jährigen haben wir im Vergleich zur Season 2015/2016 0,3 und bei den 14- bis 49-Jährigen sogar 0,7 Prozentpunkte zugelegt. Diese Werte freuen uns sehr - in doppelter Hinsicht: Denn sie zeigen, dass wir als einziger großer Privatsender Marktanteile hinzugewinnen konnten - vor allem in den jungen Zielgruppen. Diesen Trend wollen wir natürlich auch in der kommenden Season fortsetzen - zum einen mit bewährten Formaten, die nach wie vor für wachsende Marktanteile sorgen, wie 'Club der roten Bänder', 'Die Höhle der Löwen', 'Kitchen Impossible' oder aktuell 'Sing meinen Song'. Und zum anderen haben wir natürlich wieder neue und unique VOX-Eigenproduktionen wie 'Ich, einfach unvermittelbar?', 'Das Vorstellungsgespräch' oder 'First Dates - Ein Tisch für 2', US-Fiction-Highlights wie 'Gone' oder 'Big Little Lies' sowie zahlreiche packende Dokumentationen im Programm, mit denen wir den Zuschauern in der Jubiläumsseason rund um unseren 25. Geburtstag ganz besonders gute Unterhaltung garantieren wollen", so VOX-Geschäftsführer Bernd Reichart.



Vom Besten mehr und viel Neues dazu - hier sind die VOX-Highlights 2017/2018 im Überblick:



Die VOX-Fiction-Highlights:



Sie entführen die Zuschauer in eine fiktive Welt - und das in den verschiedensten Genres: Hochkarätige US-Serien gehören schon seit der frühesten Geschichte des Kölner Senders zu VOX. Seit zwei Jahren beweist VOX mit "Club der roten Bänder" außerdem, dass man auch mit fiktionalen Eigenproduktionen Kritiker und Zuschauer begeistern kann. Mit frischen Staffeln bestehender Hit-Serien und vielen weiteren Neustarts kann die neue TV-Season bei VOX kommen!



Gone



Die Crime-Serie "Gone" ist das erste Projekt der neuen Kooperation zwischen der Mediengruppe RTL Deutschland, dem französischen TV-Sender TF1 und NBCUniversal - erstmals überhaupt arbeitet NBCUniversal für "Gone" im exklusiven Auftrag europäischer Sender. In zwölf Folgen der packenden Serie, basierend auf dem Bestseller "One Kick" / "K - Kidnapped" von Chelsea Cain, wird kaltblütigen Kriminellen das Handwerk gelegt. Zum hochkarätigen Cast gehören u.a. Golden-Globe-Nominee Chris Noth ("Sex and the City"), Leven Rambin ("Die Tribute von Panem") und Danny Pino ("Law & Order: Special Victims Unit").



Big Little Lies



Die neue, exzellent besetzte Miniserie "Big Little Lies", die auf dem Liane-Moriarty-Bestseller "Tausend kleine Lügen" basiert, handelt von drei Müttern: Celeste (Nicole Kidman), Madeline (Reese Witherspoon) und Jane (Shailene Woodley). Deren Familienglück ist nur scheinbar perfekt - und alles gipfelt in einem mysteriösen Mord. Ein unheilvolles Geflecht aus Rivalitäten, Intrigen und Geheimnissen beginnt sich zu entspinnen. Showrunner der siebenteiligen Drama-Serie ist "Ally McBeal"-Schöpfer und Zehnfach-Emmy-Gewinner David E. Kelley.



Imposters



Sie ist attraktiv. Sie ist charmant. Und eine Meisterin des Betrugs. In der zehnteiligen Dramedy-Serie "Imposters" wechselt Maddie (Inbar Lavi, "The Last Ship") ihre Identität so häufig wie ihre Ehepartner. Mit deren Geld verschwindet die junge Frau nach der Trauung genauso schnell, wie sie erschienen ist. Da Maddie aber auch alle Geheimnisse ihrer Partner kennt, können diese die Polizei nicht einschalten. Doch schon bald schließen sich ihre Verflossenen zusammen und holen zum Gegenschlag aus. In einer Nebenrolle ist Oscar-Nominee Uma Thurman ("Pulp Fiction") zu sehen. Die Serie ist in den USA erfolgreich gestartet, eine zweite Staffel bereits bestellt.



Neue Staffeln gibts unter anderem von:



Club der roten Bänder



Mit der dritten und finalen Staffel "Club der roten Bänder" erwartet die Fans im Herbst der Höhepunkt der hochemotionalen Geschichte rund um sechs Jugendliche, die im Krankenhaus eine tiefe Freundschaft entwickeln. Auch wenn das Schicksal es nicht immer gut mit ihnen meint - als Team begegnen sie sogar schweren Rückschlägen mit unbändiger Lebensfreude. "Club der roten Bänder" wurde u.a. mit dem Grimme-Preis und jeweils zweimal mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Jupiter Award ausgezeichnet.



Outlander



Eine der ergreifendsten Liebesgeschichten aller Zeiten geht weiter! VOX schickt die Zuschauer in der dritten Staffel der mehrfach für den Golden Globe und den Emmy nominierten Serie "Outlander" wieder auf Zeitreise. Nach den dramatischen Ereignissen der zweiten Staffel müssen die schwangere Claire Randall (Caitriona Balfe) und Clanführer Jamie Fraser (Sam Heughan) in den neuen Folgen zunächst ohneeinander ein neues Leben beginnen. Doch auch getrennt durch Raum und Zeit findet ihre Sehnsucht kein Ende.



Nach dem "Club der roten Bänder"-Finale in der kommenden Season soll es in der TV-Season 2018/2019 neue, eigenproduzierte Fiction-Serien bei VOX geben. Deshalb hat sich der Kölner Sender bereits die Rechte an einer einzigartigen Serie aus Israel gesichert: "Milk & Honey" (AT)! An der Entwicklung und Umsetzung für den deutschsprachigen TV-Markt arbeitet VOX gemeinsam mit Produktionspartner Talpa Germany. Und darum geht es in der ungewöhnlichen Familienserie:



Milk & Honey (AT)



Für vier befreundete Männer auf dem Land tut sich ein lukratives Geschäftsmodell auf - ein Escortservice exklusiv für Frauen! Dabei sind sie nicht nur ihr eigener Chef, sondern auch selbst die Objekte der Begierde. Doch was sich für manchen zunächst paradiesisch anhört, erweist sich bald als ziemlich große Herausforderung. Denn neben der Frage, wie weit die Freunde bereit sind zu gehen, muss erst mal geklärt werden, was Frau eigentlich von einem echten Kerl erwartet. Vor allem, wenn neben gespielten Gefühlen auch immer wieder echte ins Spiel kommen...



VOX-Highlights aus dem Bereich Non-Fiction:



Einzigartig, hochwertig, unterhaltsam - und immer authentisch: Die VOX-Eigenformate im Bereich Non-Fiction begeistern Tag für Tag Millionen Zuschauer. Auf neue Staffeln beliebter Hit-Formate können sich VOX-Fans in der kommenden Season darum genauso freuen wie auf mitreißende neue TV-Formate, die garantiert "voxig" sind!



Ich, einfach unvermittelbar?



Menschen mit Diagnosen wie Autismus oder Tourette-Syndrom verfügen oft über außergewöhnliche Fähigkeiten - ob mathematische Hochbegabung, enzyklopädisches Fachwissen, außerordentliche Empathie oder einen ganz besonderen Blick für Details. Dennoch stoßen sie immer wieder auf Intoleranz und Unverständnis, vor allem bei der Jobsuche. Sogar hochbegabte Uni-Absolventen haben auch nach Jahren noch keine Festanstellung gefunden. In der neuen Doku-Reihe "Ich, einfach unvermittelbar?" lernen beeindruckende Persönlichkeiten anhand von unterschiedlichen Tests ihre Stärken kennen und gehen mit neuem Mut auf mögliche Arbeitgeber zu. Die Doku-Reihe basiert auf dem britischen Erfolgsformat "Employable Me".



One Night with my Ex (AT)



Egal wie lang die Beziehung war - wenn die große Liebe zerbricht, bleiben oftmals offene Fragen, unausgesprochene Gefühle und gebrochene Herzen zurück. In der neuen Beziehungs-Doku "One Night with my Ex" (AT), basierend auf dem gleichnamigen britischen TV-Hit, bekommen drei Paare die Chance, sich nach ihrer Trennung auszusprechen. In einem mit Kameras ausgestatteten Appartement treffen die Expaare für einen Abend erstmals nach dem Schlussstrich wieder aufeinander. Am Ende stellt sich für die Paare die große Frage: Geben sie ihrer Liebe noch eine Chance und verbringen die Nacht gemeinsam oder gehen sie endgültig getrennte Wege?



Das Vorstellungsgespräch



Vorstellungsgespräche sind immer eine Ausnahmesituation. Die Hände schwitzen, das Herz schlägt schneller und manchmal setzt sogar der Verstand aus - denn der begehrte Job könnte das Leben verändern. In der neuen Doku-Reihe, deren erfolgreiche Format-Idee aus Großbritannien stammt, treffen echte Bewerber auf echte Chefs mit echten Jobangeboten. Aus verschiedenen Perspektiven wird jedes Detail des Gesprächs gezeigt, das normalerweise hinter verschlossenen Türen stattfindet. Wie präsentieren sich die Bewerber? Womit können sie die Chefs überzeugen? Und wer bekommt letztlich den Job?



Die Notrufzentrale



Man sieht sie nie - doch im Ernstfall sorgen sie für schnelle Hilfe! Die neue Doku-Reihe "Die Notrufzentrale" gibt den Zuschauern einen echten Einblick in die Arbeit von Polizisten und Feuerwehrleuten in Einsatzleitstellen. Ob Hausbrand, Autounfall, häusliche Gewalt oder Einbruch - binnen Sekunden müssen sie die verzweifelten Anrufer und deren Situation richtig einschätzen und unmittelbar Hilfe organisieren. VOX begleitet dabei echte Notrufe und dokumentiert die täglichen Herausforderungen in mehreren Notrufzentralen. Die neue Doku-Reihe basiert auf dem belgischen TV-Erfolg "De Noodcentrale".



Familienbetriebe



Sie arbeiten Tag und Nacht an ihrem Traum! In der neuen Doku "Familienbetriebe" zeigt VOX im Herbst den spannenden Alltag von Kleinunternehmern, die gemeinsam mit ihren Familienmitgliedern alles geben, um ihr Geschäft nach vorn zu bringen. Fernab von teuren Anzügen, Vorstandssitzungen und Millionen-Boni kämpfen diese Unternehmensführer schon seit einigen Jahren mit kleinen und großen Problemen, um richtig erfolgreich zu werden. Jede Folge "Familienbetriebe" zeigt Firmen, bei denen alle mit anpacken (müssen). Denn Blut ist dicker als Wasser!



First Dates - Ein Tisch für 2



Gastronom, Koch und Weltenbummler Roland Trettl hat eine neue Mission: In seinem besonderen Restaurant begrüßt er Singles aus ganz Deutschland. Hier können sie einen möglichen Partner zum ersten Mal bei einem Dinner kennenlernen. Egal wie alt sie sind, welchen Beruf sie ausüben oder woher sie kommen - alle sind im Restaurant willkommen. Doch die Paarungen der Dates sind kein Zufall, sondern vorab sorgfältig anhand von Vorlieben und Abneigungen ausgewählt. Dennoch können natürlich nur die Singles selbst herausfinden, ob sie ihr Gegenüber interessant finden. Während sich die Paare in ungestörter Atmosphäre unterhalten, erleben die Zuschauer jede Reaktion, jeden Blick und jede Bewegung hautnah mit - bis die Singles am Ende entscheiden: Möchten sie sich wiedersehen oder trennen sich ihre Wege? "First Dates - Ein Tisch für 2" basiert auf dem britischen Hit-Format "First Dates".



Detlef baut ein Haus



Noch wohnen Hobby-Heimwerker Detlef Steves und seine Frau Nicole in einer Etagenwohnung. Jetzt will sich der "Ab ins Beet!"-Star endlich den Traum vom Eigenheim erfüllen. Dazu aber muss er schweren Herzens sein geerbtes, nach 100 Jahren leider völlig marodes Elternhaus abreißen. Tatkräftig von Freunden unterstützt starten Detlef und Nicole das Mammutprojekt: "Wir bauen ein Haus!" Detlef plant dabei, Elemente des alten Hauses zu retten, um die Erinnerung an Eltern und Jugend zu bewahren.



Neue Staffeln gibts unter anderem von:



Sing meinen Song - Das Tauschkonzert



Seit dem 23. Mai steht der Dienstagabend bei VOX wieder ganz im Zeichen guter Musik! Dabei ist die Vielfalt der musikalischen Genres bei der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Erfolgsshow "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" mit den Gastgebern Sascha Vollmer und Alec Völkel von "The BossHoss" so groß wie nie zuvor! Denn der Einladung nach Südafrika sind Lena, Stefanie Kloß, Mark Forster, Gentleman, Moses Pelham und Michael Patrick Kelly gefolgt, die alle ihre zahlreichen Hits im Gepäck haben. Im TV feiert die laufende vierte Staffel "Sing meinen Song" neue Allzeit-Rekorde, die Compilation zur Sendung stieg auf Platz 4 der Album-Charts ein.



Die Höhle der Löwen



In Staffel 4 der erfolgreichsten VOX-Primetime-Eigenproduktion aller Zeiten gibt es weibliche Verstärkung für das Löwen-Rudel! Die Juristin, Unternehmerin und Politikerin Dagmar Wöhrl komplettiert die Investoren-Runde in der Gründer-Show "Die Höhle der Löwen". Als neue "Löwin" begibt sich die 62-Jährige im Herbst gemeinsam mit Judith Williams, Ralf Dümmel, Frank Thelen und Carsten Maschmeyer auf die Jagd nach den besten Deals. Welcher Gründer macht diesmal den Deal seines Lebens?



Kitchen Impossible



Die mit dem Deutschen Fernsehpreis 2017 ausgezeichnete Koch-Competition "Kitchen Impossible" geht im Frühjahr in eine weitere Runde! Auf Star-Koch Tim Mälzer warten in den frischen Folgen routinierte Gegner wie Roland Trettl und Tim Raue, aber auch völlig neue Herausforderer aus Deutschlands Koch-Elite wie Johannes King, Ali Güngörmüs oder Tohru Nakamura. Wie werden sich die Koch-Giganten schlagen, wenn es wieder heißt, in einem fremden Land ohne Zutatenliste und Rezept regionale Spezialitäten so perfekt nachzukochen, dass selbst einheimische Testesser begeistert sind? Ein ganz besonderes Highlight erwartet die Zuschauer außerdem schon in der Weihnachtszeit: In einer Spezial-Folge von "Kitchen Impossible" kämpfen Tim Raue und Tim Mälzer gemeinsam gegen Roland Trettl und Christian Lohse.



Grill den Henssler Sommer-Specials



An die Grillzangen, fertig, los! Bei den diesjährigen "Grill den Henssler Sommer-Specials" bitten Moderatorin Ruth Moschner und Star-Koch Steffen Henssler ab dem 20.08. um 20:15 Uhr erneut zum ultimativen BBQ-Wettbewerb - und zum großen "Grill den Henssler"-Finale. Auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg, fernab von der modernen Küche im Kölner Studio, gilt es für den Koch-King und seine prominenten Herausforderer, kulinarische Spezialitäten zu zaubern, die ausschließlich vom Grill kommen! Welcher Hobby-Griller beherrscht das delikate Spiel mit dem Feuer? Und wer hat seinen Grill im Griff?



Ewige Helden



VOX-Zuschauer können sich im Frühjahr auf eine neue Staffel "Ewige Helden" freuen: In der Sportler-Doku begegnen sich Deutschlands erfolgreichste Top-Athleten in verschiedenen Wettkämpfen. Dabei wollen sie nicht nur herausfinden, wer von ihnen der Beste der Besten ist. Sie blicken auch auf ihre Ausnahmekarrieren zurück und geben dabei einen tiefen Einblick in ihre Sportler-Seelen.



6 Mütter



In der neuen TV-Season geht es mit der Personality-Doku "6 Mütter" in die zweite Runde. Entertainerin und Vierfach-Mutter Ute Lemper ließ bereits im vergangenen Jahr die Zuschauer an ihrem ganz privaten Familienalltag teilhaben. Und auch in diesem Jahr ist sie als Gastgeberin Teil der neuen Folgen. So empfängt sie Sabia Boulahrouz, Patricia Kelly und drei weitere Promi-Mamas, die von VOX dabei begleitet werden, wie sie Nachwuchs, Beziehung, Job und ihre eigene Prominenz unter einen Hut bekommen. Bei einem Treffen sehen sich die sechs Promi-Damen gemeinsam Ausschnitte aus ihrem Leben an. In dieser intensiven und intimen Situation durchleben die "6 Mütter" große Gefühle.



Promi Shopping Queen



Nach dem erfolgreichen Test im Mai geht es in der neuen TV-Season mit weiteren Folgen "Promi Shopping Queen" mit der Fashion Bag weiter. Darin verkündet Star-Designer Guido Maria Kretschmer nicht nur das Motto, sondern packt darüber hinaus für jede Promi-Dame eine ganz persönliche Fashion Bag. Hierin verstecken sich individuelle Hinweise, die die Anwärterinnen auf die Krone in ihr finales Outfit einbauen sollen. Die Promis stehen damit also vor einer noch größeren Herausforderung, einen Gesamtlook in vier Stunden mit 500 Euro hinzubekommen.



Die wunderbare Welt der Kinder - Wir sind 5!



Erstmals überhaupt im deutschen Fernsehen ist es VOX im Januar 2017 gelungen, die faszinierende Entwicklung von Kindern im Alter von vier bis fünf Jahren hautnah zu dokumentieren: Für "Die wunderbare Welt der Kinder - Wir sind 4!" wurde ein Kindergarten mit Kameras und Mikrofonen ausgestattet, die einen faszinierenden Einblick in das Leben der Kleinen ermöglichten. Im Winter können sich die Zuschauer mit "Die wunderbare Welt der Kinder - Wir sind 5!" auf eine Fortsetzung freuen.



Das perfekte Dinner - Spitzenköche unter sich



"Das perfekte Dinner - Spitzenköche unter sich" geht im Herbst mit zwei Folgen in die nächste Runde. Diesmal bekochen sich zum einen die Spitzenköche Stefan Marquard, Ali Güngörmüs, Roland Trettl und Maria Groß gegenseitig. Zum anderen die Spitzenköche Arne Anker, Alexander Kumptner, Juan Amador und Meta Hiltebrand. In ganz privater Atmosphäre stellt sich jeder Profi seinen vermeintlich anspruchsvollsten Kritikern. Klar also, dass die Nervosität mitspielt, wenn sich die Spitzenköche für die VOX-Koch-Doku hinter die Kulissen schauen lassen.



VOX-Dokumentationen



Auch wenn es um hochwertige Dokumentationen zu besonderen Ereignissen oder gesellschaftlichen Entwicklungen geht, ist auf VOX in der neuen TV-Season Verlass. Mit "Die große Samstags-Dokumentation" nimmt sich der Kölner Sender jeweils vier Stunden lang Zeit für spannende Details und verschiedenste Aspekte eines Themas.



OTS: VOX Television GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6952 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6952.rss2



Pressekontakt: Mediengruppe RTL Deutschland GmbH VOX Kommunikation Magnus Enzmann Telefon: 0221-456 74407



Fotowünsche: VOX Bildredaktion Lotte Lilholt Telefon: 0221-456 74280