Die Freigabe von Rüstungsprojekten durch den Bundestag hat das Wertpapier von Thyssen Krupp am Donnerstag kräftig angeschoben und zugleich an die Spitze der Dax-Gewinnerliste gesetzt - aber auch tatsächlich macht die Aktie mit dem heutigen Kursanstieg eine überaus bullischen Eindruck!

Händlern zufolge dürfte auf ThyssenKrupp rund 40 Prozent des Auftragswertes entfallen, dass die Bundesregierung am Donnerstag beschlossen hat. Zwar schwächelt der Anlagenbau bei ThyssenKrupp nach eigenen Angaben, hier will das Management jedoch mit Kürzungen Entgegenwirken und zu einer signifikanten Kostensenkung führen. Sollte das hohe Kursniveau über das Ende dieses Handelstages bzw. dieser Woche hinaus reichen, so sollte die Hürde bei 24,69 Euro nun nachhaltig wegfallen und den Weg in Richtung der Hochs aus 2015 freimachen.

Damit dürfte sich nun auch die in der letzten charttechnischen Besprechung vom 17.5.2017: "ThyssenKrupp: Anleger setzen auf Fusion mit Tata Steel - Aktie explodiert!" favorisierte Rally weiter ...

