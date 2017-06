Vom Bundestag geladene Experten haben das Gesetz gegen Hass im Netz regelrecht zerrissen. Die Koalition will es aber trotzdem beschließen. Auf den letzten Metern sollen noch marginale Änderungen vorgenommen werden.

Soviel harte Kritik gegen ein Gesetz ist selten. Zehn Sachverständige hatte der Bundestag geladen, um den umstrittenen Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Hasskommentaren und Verleumdung im Netz zu bewerten, acht von ihnen erklärten das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) am Montagnachmittag schlicht für verfassungswidrig. Das vernichtende Urteil kommt der Union sehr gelegen.

Zwar sind CDU und CSU durchaus gewillt, das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode umzusetzen. Aber nur dann, wenn die Sozialdemokraten auch zu deutlichen Korrekturen bereit sind. Er halte eine Einigung über Änderungen noch in dieser Woche für möglich, sagte der digitalpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Thomas Jarzombek, dem Handelsblatt. "Der Lösungsdruck ist aber vor allem bei der SPD ziemlich hoch, weil ihr Minister stark beschädigt wäre, wenn es keine Einigung geben sollte."

Die wird es nach Meinung des SPD-Rechtspolitikers Johannes Fechner aber mit ziemlicher Sicherheit geben. "Die Koalitionsspitzen sind sich darin einig, dass wir auf jeden Fall ein Gesetz machen wollen", sagte der Bundestagsabgeordnete dem Handelsblatt. Daher sei er optimistisch, dass die Koalition eine Lösung der noch kritischen Punkte in dieser Woche hinbekommen werde. "Wir haben zu viel üble Hetze im Netz, als dass wir uns erlauben können, dass Gesetz in die nächste Legislaturperiode zu schieben."

Die Zeit drängt, da die die Abgeordneten in der kommenden Woche zur letzten vollständigen Sitzungswoche vor der Bundestagswahl am 24. September zusammenkommen. Bei der Expertenanhörung war kritisiert worden, dass sich Netzwerke wie Facebook durch die im Gesetz angedrohten Sanktionen gedrängt sehen, im Zweifelsfall auch nicht strafbare Kommentare zu löschen, um auf der sicheren Seite zu sein. Der Gesetzentwurf sieht Strafen von bis zu 50 Millionen Euro vor, wenn Internetfirmen illegale Inhalte nicht schnell genug löschen und die Zusammenarbeit verweigern.

Hier will die Koalition ansetzen. Der "Entscheidungsmechanismus", also wann welcher Inhalt aus welchem Grund gelöscht wird oder im Netz verbleibt, ist für den CDU-Mann Jarzombek sogar das "Herz des Gesetzes". "Wenn wir hier eine Verständigung hinbekommen, ist die Lösung in Sicht." Die Regelungen, betonte er, müssten aber einen "schonenden Umgang mit dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit" gewährleisten. "Was wir nicht brauchen, ist ein Wahrheitsministerium, das über Inhalte entscheidet."

Jarzombek will, dass soziale Netzwerke unabhängige Beschwerdestellen einrichten müssen, die binnen 24 Stunden rechtswidrige Inhalte löschen. "Derzeit kann niemand die Löschkriterien von Facebook nachvollziehen, weil das der Konzern nicht öffentlich macht. Deshalb müssen wir dieses Thema aus den Hinterzimmern der Unternehmen herausholen", sagte er. Vorbild könnten aus seiner Sicht die Bestimmungen zum Jugendschutz sein. Dort seien die Anforderungen ...

