Hamburg (ots) - RTL-Moderator Daniel Hartwich (38) wird wieder Vater. Wie GALA (Ausgabe 26/17, ab heute im Handel) diese Woche berichtet, erwarten er und seine Partnerin Hannah Hoelscher, mit der er seit 2009 liiert ist, in wenigen Monaten ihr zweites Kind.



