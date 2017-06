Mit großen Anzeigen und Rabattaktionen versucht Air Berlin zu retten, was noch zu retten ist. Der Druck, das schwer ramponierte Image schnell zu polieren, ist gewaltig. Denn die Kunden sind durch das Chaos verunsichert.

Wenigstens die Fähigkeit zur Selbstironie hat man in der Zentrale von Air Berlin nicht verloren. "Erwarten Sie ab sofort ruhig mehr von uns (und nein, wir meinen nicht mehr Wartezeit;)" heißt es in ganzseitigen Anzeigen der schwer angeschlagenen Airline. Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft kämpft um das, was eine Airline zwingend braucht: Kunden und deren Vertrauen.

Der Druck, das schwer ramponierte Image schnell zu polieren, ist gewaltig. Seit Beginn des Sommerflugplans Ende März läuft es bei der Airline nicht mehr rund. Probleme bei der Bodenabfertigung in Berlin sorgten wochenlang für Verspätungen, auch weit über Berlin hinaus.

Dann platzte das geplante Gemeinschaftsunternehmen mit Tuifly im Tourismusgeschäft - eine der wesentlichen Säulen der Sanierung von Air Berlin. Und schließlich sickerte auch noch durch, dass Air Berlin eine zu Wochenbeginn dann wieder zurückgezogene Voranfrage für Staatsbürgschaften gestellt hat.

Schon das alleine reicht eigentlich. Doch das Chaos kommt auch noch zu einer Zeit, die für Fluggesellschaften die wichtigste überhaupt ist: die Hauptreisezeit. Im Sommer und im beginnenden Herbst verdienen Airlines ihr Geld, in den nachfrageärmeren Wintermonaten verbrennen sie dagegen dann wieder einiges davon. Ausgerechnet ...

