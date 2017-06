The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., Teil von Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR), hat den Eintritt in die Yacht-Kreuzfahrten-Branche bekanntgegeben. Damit bringt The Ritz-Carlton als erste Luxushotelmarke den preisgekrönten Service und zeitlosen Stil der Hotels auch auf hohe See. Kreiert von den Experten für The Ritz-Carlton und Seefahrt Douglas Prothero und Lars Calsen, realisiert die Hotelmarke das Vorhaben in Zusammenarbeit mit Oaktree Capital Management, L.P. und besitzt dafür einen langfristigen Betreibervertrag. Das Konzept der The Ritz-Carlton Yacht Collection stellt einen einzigartigen Abstecher einer Luxushotelkette in die Kreuzfahrtindustrie dar. Die erste von drei luxuriösen Yachten soll voraussichtlich Anfang 2019 in See stechen. Damit ist Marriott International das einzige Unternehmen in der Luxushotellerie, das sowohl an Land als auch zu Wasser exklusive Reiseerlebnisse bietet.

"Die Yachten von The Ritz-Carlton zeichnen sich durch eine ganz eigene Persönlichkeit aus und werden sich in den glamourösesten Häfen der Welt von der Menge abheben", so Herve Humler, Präsident und COO bei The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. "Die Kombination aus Yachting und Cruising wird sich an Gäste richten, die in einer zwanglos-eleganten Atmosphäre und mit dem höchsten Level an persönlichem Service reisen möchten", so Herve Humler weiter.

Die Kreuzfahrtrouten verbinden das Lebensgefühl der The Ritz-Carlton Hotels mit dem Privileg, jeden Tag eine neue, spannende Destination zu entdecken. So geht es auf den sieben- bis zehntägigen Reisen an ausgewählte, intime Orte. Das erste Schiff wird je nach Saison eine abwechslungsreiche Reihe von Häfen im Mittelmeer, Nordeuropa, Karibik und Lateinamerika anlaufen. Dank ihrer intimen Größe, wird die Yacht einmalige Orte ansteuern, die für große Kreuzfahrtschiffe unzugänglich sind, von Capri über Portofino und St. Barths bis hin zur antiken Stadt Cartagena. Die Häfen werden sowohl tagsüber als auch nachts angelaufen, sodass Gästen ein maßgeschneidertes und stressfreies Erlebnis an den Zielorten geboten wird.

Das speziell entworfene, 190 Meter lange Schiff bietet Platz für 298 Passagiere und verfügt über 149 Suiten, die alle einen privaten Balkon besitzen. Zudem beherbergt die Yacht zwei großzügige, 138 Quadratmeter große Duplex Penthouse Suiten, die mit moderner Handwerkskunst und Innendekoration ausgestattet sind. Die Suiten sind in Zusammenarbeit mit Tillberg Design of Sweden, der führenden Designfirma für Kreuzfahrtschiffe, entstanden. Das Borderlebnis wird den vollendeten Komfort und das unvergleichliche Level an individualisiertem Gästeservice widerspiegeln, für das die Marke The Ritz-Carlton weltweit anerkannt ist ein Novum in der Kreuzfahrtindustrie.

"The Ritz-Carlton ist bekannt für seinen legendären Service und seine hohen Standards", so Douglas Prothero, Managing Director der The Ritz-Carlton Yacht Collection "Wir freuen uns sehr, mit The Ritz-Carlton zusammenarbeiten zu dürfen, um dieses exklusive Kreuzfahrt-Erlebnis anzubieten, einem Vorhaben, das kuratierten Luxusreisen eine neue Bedeutung geben wird", fügt Lars Clasen, Managing Director der The Ritz-Carlton Yacht Collection, hinzu.

Während der Reise werden die Gäste in Genüssen schwelgen, die in der Luxus-Kreuzfahrtindustrie und dem privaten Yacht-Sektor ihresgleichen suchen: Die The Ritz-Carlton Yachten verfügen unter anderem über ein Restaurant von Sven Elverfeld, der für das mit drei Michelin Sternen ausgezeichnete Restaurant Aqua im The Ritz-Carlton, Wolfsburg verantwortlich zeichnet. Zudem beherbergen die luxuriösen Yachten ein Signature Ritz-Carlton Spa sowie eine Panorama Lounge und eine Weinbar, die ein vielfältiges On-Board Entertainment bieten. Weiter sind Partnerschaften mit lokalen Köchen, Musikern und Künstlern geplant, die es Gästen ermöglichen, die angesteuerten Orte auf authentische Art und Weise kennenzulernen.

Reservierungen werden ab Mai 2018 möglich sein. Die Schiffe der The Ritz-Carlton Yacht Collection stehen außerdem für private Charter zur Verfügung. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.ritzcarlton.com/en/yachts

