In Wörth an der Isar im niederbayerischen Landkreis Landshut ist am Mittwochnachmittag ein 61 Jahre alter Staplerfahrer bei einem Betriebsunfall ums Leben gekommen. Eine circa 600 Kilogramm schwere Palette sei beim Verladen von der Gabel des Staplers gekippt und in das Führerhaus des Gabelstaplers gefallen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der 61-Jährige wurde durch das Gewicht der Ladung so schwer verletzt, dass er noch der Unfallstelle verstarb. Die Kriminalpolizei hat in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeaufsichtsamt die Ermittlungen zu dem Betriebsunfall übernommen.