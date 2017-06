IRW-PRESS: Gossan Resources Limited: Gossan setzt Gespräche über Eintreibung von Verbindlichkeiten in Höhe von 750.000 $ fort

Gossan setzt Gespräche über Eintreibung von Verbindlichkeiten in Höhe von 750.000 $ fort

22. Juni 2017. Gossan Resources Limited (TSX-V: GSS, Frankfurt/Freiverkehr & Xetra: GSR) freut sich bekannt zu geben, dass Claim Post Resources Inc. eine Privatplatzierung von ungesicherten Wandelschuldverschreibungen abgeschlossen hat, die insgesamt etwa 3,1 Millionen Dollar aufbrachte (das Angebot).

Gemäß den Bedingungen des Manigotagan-Kauf- und Verkaufsvertrags in Zusammenhang mit seinem Kieselerde-Sand-Projekt Seymourville schuldet Claim Post Gossan zurzeit über 750.000 Dollar an überfälligen Zahlungen und Zinsen für den Erwerb von neun Grubenkonzessionen von Gossan.

Claim Post hat gemeldet, dass die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für die frühzeitige Rückzahlung bestehender Gesellschafterdarlehen, die dem Unternehmen geschuldet werden, die endgültige Rückzahlung an Dritte hinsichtlich einer Grubenkonzession beim unternehmenseigenen Kieselerde-Sand-Projekt Seymourville sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden.

Gossan hat die Gespräche mit Claim Post fortgesetzt, um die Zahlung der überfälligen Verbindlichkeiten einzutreiben und das bestehende Lizenzgebührenabkommen zu vereinfachen. Ein zufriedenstellendes Ergebnis würde zur Übertragung des Besitzrechts der neun Manigotagan-Grubenkonzessionen von Gossan an Claim Post führen.

Gemäß den Bedingungen des aktuellen Manigotagan-Kauf- und Verkaufsabkommens sind die halbjährlichen Lizenzgebühren in Höhe von jeweils 50.000 Dollar im Voraus am 18. Juni und am 18. Dezember eines jeden Jahres zu bezahlen. Der gesamte produzierte, verkaufte und bezahlte Frac-Sand der neun Manigotagan-Konzessionen unterliegt einer Produktionslizenzgebühr in Höhe von 1,00 Dollar pro Tonne, die vierteljährlich zu bezahlen ist, während alle anderen Produkte einer Produktionslizenzgebühr in Höhe von 0,50 Dollar pro Tonne unterliegen. Obwohl die Lizenzgebühr nur für die Produktion bei den Manigotagan-Konzessionen zu entrichten ist, sieht das Abkommen in Abhängigkeit der verbleibenden Frac-Sand-Reserven auch eine Mindestproduktionslizenzgebühr für Manigotagan und das angrenzende Konzessionsgebiet Seymourville von Claim Post vor, wobei das Konzessionsgebiet Manigotagan von Gossan eine geschätzte abbaubare Reserve von mindestens sechs Millionen Tonnen Frac-Sand aufweist. Claim Post kann die Hälfte von Gossans Produktionslizenzgebühr nach der Zahlung aller erforderlichen Lizenzgebühren für 1,5 Millionen Dollar erwerben.

Gossan Resources Limited hat ein neues Explorationskonzessionsgebiet im zinkreichen Sturgeon Lake Greenstone Belt mit mehreren Metallen im Nordwesten von Ontario erworben, das für ein Bohrprogramm in diesem Winter genehmigt wurde. Es verfolgt auch andere Konzessionsgebiete, in denen Potenzial für Zink besteht. Gossan verfügt über ein breit gestreutes Portfolio an Konzessionsgebieten, die Gold, Platingruppen- und Grundmetalle sowie Spezial- und sekundäre Metalle, Vanadium, Titan, Tantal, Lithium und Chrom enthalten. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine umfassende Lagerstätte an äußerst reinem, magnesiumreichem Dolomit sowie über unterschiedliche finanzielle Beteiligungen an einer Frac-Sand-Lagerstätte. Alle Mineralexplorations- und -erschließungskonzessionsgebiete von Gossan befinden sich in Manitoba und im Nordwesten von Ontario. Das Unternehmen notiert an der TSX Venture und and der Frankfurter Börse / Freiverkehr & Xetra und verfügt zurzeit über 33.170.400 ausstehende Stammaktien.

