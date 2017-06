Frankfurt - Gold zeigt sich am Morgen leicht erholt und steigt moderat auf gut 1.250 USD je Feinunze, so die Analysten der Commerzbank. In Euro gerechnet koste Gold rund 1.120 EUR je Feinunze. Silber lege doppelt so stark zu wie Gold, so dass das Gold/Silber-Verhältnis heute wieder in Richtung 75 falle. Gestern sei das Gold/Silber-Verhältnis auf 75,7 gestiegen. Im Vergleich zu Gold sei Silber damit so billig wie vor gut einem Jahr gewesen. Platin und Palladium seien gestern von den stark gestiegenen Industriemetallpreisen nach oben gezogen worden und hätten sich um 0,7% bzw. 1,4% verteuert. Platin koste heute Morgen rund 930 USD je Feinunze, Palladium knapp 890 USD je Feinunze. Die Preisdifferenz zwischen diesen beiden Edelmetallen habe gestern erneut zeitweise weniger als 40 USD betragen.

