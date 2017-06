Frankfurt - Die Stimmung am Ölmarkt hat sich so deutlich eingetrübt, dass nicht einmal eigentlich preisstützende Nachrichten zu einer nennenswerten Erholung führen, so die Analysten der Commerzbank. Das wiederum gelte als Zeichen relativer Schwäche und führe selbst zu weiteren Preisverlusten. Eine Abwärtsspirale sei in Gang gesetzt. So habe das US-Energieministerium gestern eine engere Lagersituation als erwartet gezeigt. Nicht nur die Rohölbestände seien mit fast 2,5 Mio. Barrel stärker gefallen als erwartet, auch die Benzinbestände seien unerwartet geschrumpft. Und obwohl zuvor Ängste vor einer US-Nachfrageschwäche den Ölpreis unter Druck gesetzt hätten, sei keine Freude darüber aufgekommen, dass die implizite US-Benzinnachfrage fast auf Rekordhoch gestiegen sei. Stattdessen sei der Ölpreis vom Tageshoch um über 2 USD je Barrel gefallen.

