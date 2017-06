München (ots) - Moderation: Tina Hassel



Im Interview: Martin Schulz, Parteivorsitzender



Für die SPD geht es in den kommenden drei Monaten ums Ganze. Damit der einst gefeierte und ins Stocken geratene "Schulz-Zug" wieder Fahrt aufnimmt, will Martin Schulz das Ruder beim eintägigen Parteitag am kommenden Sonntag in Dortmund rumreißen und für den Wahlkampf mobilisieren. Dazu dreht die SPD-Führung an allen Stellschrauben gleichzeitig: Rentenkonzept, Steuerkonzept und ein neuer Generalsekretär, der es nun richten soll. Über all dem steht das große Thema "Gerechtigkeit". Nur: Kommt das bei der Parteibasis und den Wählerinnen und Wählern überhaupt an?



Wohin steuert die SPD unter Martin Schulz und Hubertus Heil? Kann die Partei mit ihren zwei großen Konzepten - Rente und Steuern - punkten? Und welche Machtperspektiven bleiben den Sozialdemokraten mit Blick auf die aktuellen Umfragewerte?



Das Erste sendet die Sondersendung "Bericht vom Parteitag" in der Nacht zu Montag, dem 26. Juni 2017, um 0:00 Uhr. Als Gesprächsgast stellt sich der Parteivorsitzende Martin Schulz den Fragen von Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio.



Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.



Redaktion: Moritz Rödle



