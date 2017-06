Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die britische Premierministerin Theresa May hat einen "sehr konstruktiven Beginn" der Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union festgestellt. Beim EU-Gipfel werde sie den übrigen Staats- und Regierungschefs Pläne vorstellen, wie nach den Vorstellungen Londons die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien und britischer Bürger in der EU nach dem Brexit garantiert werden sollten, kündigte sie bei ihrem Eintreffen zu der Veranstaltung in Brüssel an. "Wir werden darlegen, wie wir vorschlagen sicherzustellen, dass die Rechte von EU-Bürgern, die im Vereinigten Königreich leben, geschützt werden", sagte sie.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2017 08:26 ET (12:26 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.