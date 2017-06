Frankfurt - Der Baumwollpreis hat nicht nur seine Gewinne von vor gut einem Monat wieder abgeben, als der Preis innerhalb weniger Tage auf über 85 US-Cents je Pfund empor schoss, so die Analysten der Commerzbank.Vielmehr sei er inzwischen weit unter das Ausgangsniveau vor der Preisspitze gefallen und notiere bei unter 68 US-Cents je Pfund so niedrig wie im Oktober 2016. Zuletzt hätten mehrfach enttäuschende US-Exportzahlen auf die Stimmung gedrückt. Vor allem aber laste die Erwartung einer verbesserten Versorgung mit Baumwolle auf den Notierungen. Zwar werde für 2017/18 ein weiteres Defizit am globalen Baumwollmarkt prognostiziert, doch außerhalb Chinas würden die Bestände steigen. Die Juni-Schätzungen des US-Landwirtschaftsministeriums hätten diese Erwartung nochmals bestärkt. Denn bei einem gegenüber der Vormonatsprognose unveränderten Lagerabbau in China von 9 Mio. Ballen habe das USDA für den Rest der Welt den erwarteten Lageraufbau leicht von 6,7 Mio. auf 7,5 Mio. Ballen nach oben korrigiert. In Indien und Pakistan solle die Produktion wegen stärkerer Regenfälle und einer größeren Fläche jeweils um rund 1,5 Mio. Ballen gegenüber Vorjahr steigen. Den höchsten Anteil am weltweiten Produktionsanstieg in der Saison 2017/18 sollten aber die USA mit einem Plus von 2 Mio. Ballen (+12%) haben. Allerdings würden einige Beobachter die bisher vom USDA angesetzte Aufgaberate bei US-Baumwolle als zu niedrig erachten, nachdem es in einigen Regionen zu nass, in vielen anderen aber auch deutlich zu trocken gewesen sei. (22.06.2017/fc/a/m)

Den vollständigen Artikel lesen ...