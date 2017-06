Die Investmentbank Equinet hat die Aktie der Software AG auf "Sell" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. In einer Studie vom Donnerstag verwiesen die Analysten des Instituts auf vorsichtige Aussagen des Unternehmens. Dem zufolge rechnet der Softwarekonzern seitens der Wechselkurse im zweiten Quartal mit keinem oder nur wenig Einfluss auf den Umsatz, während Analysten bei ihren Erwartungen im Durchschnitt offenbar noch von einem ähnlich starken Rückenwind wie zu Jahresbeginn ausgingen. Der jüngste Kursrückgang könnte allerdings etwas zu heftig ausgefallen sein, da das Unternehmen nicht nur in den Dollarraum verkaufe, sondern auch die Personalkosten in Dollar abrechne. Zudem hätten die befragten Analysten nur zum Teil ihre Wechselkursannahmen offen gelegt./gl/la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0068 2017-06-22/15:18

ISIN: DE0003304002