LE BOURGET/ROUNDUP: Boeing fliegt Airbus auf Messe davon - Sorgen um Riesenjets

LE BOURGET - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat seinen europäischen Rivalen Airbus auf der Pariser Luftfahrtmesse weit hinter sich gelassen. Der US-Konzern sammelte Bestellungen und Vorverträge über 571 Verkehrsflugzeuge ein - von Auftragsflaute keine Spur. Die Europäer kamen nur auf 326 Maschinen, nachdem sie die Amerikaner in den Vorjahren vielfach übertroffen hatten.

Thyssenkrupp streicht Jobs im Anlagenbau

ESSEN - Der Essener Stahl- und Technologiekonzern Thyssenkrupp plant weitere Stellenstreichungen in seiner Sparte Anlagenbau. Ziel sei es, mit den auch in anderen Bereichen geplanten Kostensenkungen einen dreistelligen Millionenbetrag einzusparen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zum Umfang der geplanten Stellenstreichungen wollte ein Sprecher keine Stellung nehmen.

HeidelbergCement-Chef: Bei Italcementi sind noch etwas höhere Synergien drin

HEIDELBERG - Der Baustoffkonzern HeidelbergCement sieht bei seinem Milliarden-Zukauf Italcementi noch mehr Einsparmöglichkeiten. "Ich glaube, dass wir 500 Millionen Euro an Synergien erreichen werden", sagte HeidelbergCement-Chef Bernd Scheifele am Mittwochabend vor Journalisten in Leimen. Ursprünglich war der Unternehmenschef von jährlichen Einsparungen ab Ende 2018 in Höhe von 175 Millionen Euro ausgegangen, hatte dieses Ziel aber bereits mehrfach und zuletzt auf 470 Millionen Euro erhöht. HeidelbergCement hatte den italienischen Baustoffkonzern Italcementi im dritten Quartal 2016 für rund 3,7 Milliarden Euro übernommen.

Staatsanwälte ermitteln zu Leerverkäufen rund um Ströer-Aktie

FRANKFURT - Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt zu möglichen Marktmanipulationen rund um die Aktie des Werbeunternehmens Ströer . Einen entsprechenden Bericht der Zeitschrift "Capital" bestätigte am Donnerstag die Justiz in Frankfurt. Der US-Hedgefonds Muddy Waters hatte das Management im April 2016 öffentlich scharf kritisiert und gleichzeitig mit Hilfe sogenannter Leerverkäufe auf fallende Kurse gesetzt. Zuvor hatte sich die Finanzaufsicht Bafin mit dem Fall beschäftigt und ihn den Ermittlern übergeben. Es blieb unklar, gegen wen genau ermittelt wird. Der Fonds könnte dem Bericht zufolge Meldepflichten zum Umfang seiner Leerverkäufe verletzt haben.

Takata-Aktie bricht weiter ein - Takata: Keine Entscheidung zu Gläubigerschutz

TOKIO - Die Aktien des japanischen Autozulieferers Takata sind am Donnerstag wegen hartnäckiger Spekulationen um einen bevorstehenden Insolvenzantrag scharf eingebrochen. Die Papiere sackten an der Börse in Tokio um weitere 55 Prozent auf 110 japanische Yen ab. Das Unternehmen teilte mit, trotz Medienberichten um einen Antrag auf Gläubigerschutz an diesem Freitag oder am kommenden Montag sei gegenwärtig keine Entscheidung gefallen. Ende vergangener Woche hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf Eingeweihte berichtet, der schwer vom Skandal um fehlerhafte Airbags gebeutelte Konzern strebe in seinem Heimatland Japan die Insolvenz an. Andere Wirtschaftsmedien berichteten ähnliches.

IPO: US-Sparte von Kabelkonzern Altice bei Börsengang mit Milliardenerlös

NEW YORK - Im bisher zweitgrößten Wall-Street-Börsengang des Jahres hat die US-Sparte des französischen Kabelkonzerns Altice in New York fast zwei Milliarden Dollar eingesammelt. Altice und einige Altaktionäre verkauften insgesamt fast 64 Millionen Aktien zu je 30 US-Dollar, wie der Konzern in der Nacht zum Donnerstag mitteilte.

Brauereikonzern Ab Inbev will Diebels und Hasseröder loswerden

BERLIN/LEUVEN - Weltmarktführer Anheuser-Busch Inbev will sich in Deutschland von zwei Traditionsmarken trennen. Das vor allem in Ostdeutschland beliebte Pils-Bier Hasseröder und die Altbierbrauerei Diebels stehen zum Verkauf. "Wir sprechen mit einer begrenzten Zahl von Investoren, die eine fokussiertere Strategie für diese Marken fahren können", bestätigt ein Unternehmenssprecher der Zeitung "Die Welt". Man befinde sich dabei aber noch in einem sehr frühen Stadium. Nach der erfolgten Übernahme von SABMiller sortiert sich der belgische Bierkonzern neu. Ebenso läuft derzeit eine Portfolio-Bereinigung. Hasseröder und Diebels werden laut der Zeitung schon seit einiger Zeit als Sorgenkinder gesehen.

IPO: Zur Rose will noch im Sommer an die Börse - Preisspanne festgelegt

ZÜRICH - Die Versandapotheke Zur Rose wagt den Sprung auf das Schweizer Börsenparkett noch im Sommer. Um den 6. Juli sei eine Börsennotierung und der Handelsbeginn zu erwarten, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Preisspanne wird auf 120 bis 140 Schweizer Franken (110 bis 128 Euro) festgesetzt. Dies entspreche einer Marktkapitalisierung von 780 bis 870 Millionen Franken.

Sixt-Aufsichtsratschef räumt Posten - Tui-Chef Joussen folgt

PULLACH - Der Aufsichtsrat des Autovermieters Sixt bekommt einen neuen Chef. Künftig wird Friedrich Joussen (54) das Amt des bisherigen Vorsitzenden Gunter Thielen (74) übernehmen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Pullach bei München mitteilte. Thielen sei auf eigenen Wunsch aus dem Gremium ausgeschieden. Joussen ist seit 2013 auch Vorstandschef des Touristikkonzerns Tui . Sixt-Vorstandschef Erich Sixt bezeichnete Joussen als anerkannten Innovations- und Digitalisierungsexperten, dessen Managementerfahrungen ein Gewinn für die Firma seien.

Oracle-Aktie feiert Quartalszahlen - 2018 soll Gewinn noch schneller wachsen

REDWOOD SHORES - Überraschend gute Quartalszahlen haben den Kurs der Oracle-Aktie am Mittwoch auf ein Rekordhoch getrieben. Nach dem Ende des New Yorker Handels legte das Papier des SAP -Konkurrenten im nachbörslichen Geschäft in einer ersten Reaktion um 8,18 Prozent auf 50,12 US-Dollar zu.

