Das Trendthema Achtsamkeit ist in der Wirtschaft angekommen. Immer mehr Unternehmen bieten Workshops für ihre Führungskräfte an und stellen fest: Die Mitarbeiter werden produktiver und kreativer.

Früher musste das E-Mailpostfach immer leer sein, sonst ging Mounira Latrache nicht nach Hause. Die Folge: Sie machte oft Überstunden - sehr oft. "Ich war in einem Modus, in dem ich nur noch funktioniert habe", sagt Latrache, die bis vor wenigen Wochen Managerin des YouTube Space in Berlin war. "Die Qualität der Arbeit hat gelitten und ich war weniger authentisch und verbunden mit mir selbst." Dann entdeckte sie Achtsamkeit und Meditation für sich. Bei Google - zu dem das YouTube Space gehört - vermittelte sie, seit 2012 das achtsame Miteinanderarbeiten und meditierte fast täglich in der Mittagspause. Anfangs kamen nur wenige Kollegen, erst in den letzten Jahren nahm das Thema Schwung auf. Damals war sie gerade ein Jahr beschäftigt.

Google ist eines der Unternehmen, das seinen Mitarbeitern mit "Search Inside Yourself" schon früh ein Programm für persönliches Wachstum angeboten hat. Mittlerweile haben mehr als 1500 Mitarbeiter den Kurs absolviert.

Was im Silicon Valley längst als Zündstoff für gesteigerte Produktivität und Kreativität gilt, setzt sich in Deutschland nur langsam durch. Aber auch hier gibt es Vorreiter. So bieten etwa Bosch, Continental oder Beiersdorf Achtsamkeitsprogramme an oder haben andere Maßnahmen ergriffen, um ihre Mitarbeiter wieder zufriedener zu machen. Bei Beiersdorf etwa werden die E-Mails nur drei Mal am Tag abgerufen, am Wochenende bleibt das E-Mailpostfach zu.

Beim Konzept der Achtsamkeit geht es darum, sich bewusst zu machen, was im Hier und Jetzt passiert - es zu betrachten und zu bewerten. Das muss man trainieren. Unser Gehirn versucht immer alle Gedanken, menschliche Interaktionen und Situationen nicht zu bewerten. Achtsames Handeln führt in der Folge zu Veränderungen, die dringend nötig sind. So zeigte etwa eine Gallup-Studie aus dem Jahr 2013, dass 70 Prozent aller Angestellten am Arbeitsplatz nicht richtig bei der Sache sind - eine erschreckend hohe Zahl.

Tobias Esch ist Professor für Integrative Gesundheitsversorgung/Gesundheitsförderung an der Universität Witten/Herdecke und erforscht seit Jahren, inwieweit Stress durch Achtsamkeit reduziert werden kann. Sein Ergebnis: Wer meditiert, verändert seinen Hormon- und Botenstoffspiegel und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...