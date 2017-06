Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: UNIWHEELS AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung UNIWHEELS AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 01.08.2017 in Bad Dürkheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2017-06-22 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. UNIWHEELS AG Bad Dürkheim ISIN DE000A13STW4 // WKN A13STW Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2017 Wir laden hiermit unsere Aktionäre herzlich zu der am Dienstag, 1. August 2017, um 12.00 Uhr (MESZ) im Hotel Mercure, Kurbrunnenstraße 30-32, 67098 Bad Dürkheim, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. *Tagesordnung* 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der UNIWHEELS AG sowie des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts, des in den Lageberichten enthaltenen erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016* Die vorgenannten Unterlagen sind im Internet unter www.uniwheels.com/uwag/de/startseite/investor-relations/hauptversammlung/ veröffentlicht. Sie werden zudem in der Hauptversammlung zugänglich sein und dort näher erläutert. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung vorgesehen. 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der UNIWHEELS AG aus dem Geschäftsjahr 2016 in Höhe von EUR 34.857.886,65 wie folgt zu verwenden: _Gewinnverwendungsvorschlag_ Ausschüttung einer Dividende EUR 24.800.000, von EUR 2,00 je 00 dividendenberechtigter Stückaktie Vortrag auf neue Rechnung EUR 10.057.886, 65 *Bilanzgewinn* *EUR* *34.857.886 ,65* Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt keine eigenen Aktien. Sollte die Gesellschaft im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns eigene Aktien halten, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende von EUR 2,00 je für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 dividendenberechtigter Stückaktie sowie entsprechend angepasste Beträge für die Ausschüttungssumme und den Vortrag auf neue Rechnung vorsieht. Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG in der seit 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist der Anspruch auf Auszahlung der Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig, das heißt am 4. August 2017. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der UNIWHEELS AG für das Geschäftsjahr 2016* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglieder des Vorstands der UNIWHEELS AG für diesen Zeitraum zu entlasten. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der UNIWHEELS AG für das Geschäftsjahr 2016* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats der UNIWHEELS AG für diesen Zeitraum zu entlasten. 5. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Zwischenfinanzberichts zum 30. Juni 2017* Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des Zwischenfinanzberichts zum 30. Juni 2017 zu wählen. Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung des Wahlvorschlags die vom Deutschen Corporate Governance Kodex vorgesehene Erklärung der Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, zu deren Unabhängigkeit eingeholt. 6. *Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers für die Prüfung der Schlussbilanz* Die Superior Industries International Germany AG mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 107708, hat der Gesellschaft am 1. Juni 2017 mitgeteilt, dass sie unmittelbar insgesamt 11.445.080 Stückaktien der Gesellschaft hält. Dies entspricht etwa 92,29% des Grundkapitals der Gesellschaft. Ferner hat die Superior Industries International Germany AG der Gesellschaft am 8. Juni 2017 mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, eine Konzernverschmelzung durchzuführen, in deren Rahmen die Gesellschaft als übertragender Rechtsträger auf die Superior Industries International Germany AG als übernehmender Rechtsträger verschmolzen wird. In diesem Zusammenhang soll auch der Ausschluss der Minderheitsaktionäre gemäß §§ 62 Abs. 1, Abs. 5 UmwG, 327a ff. AktG erfolgen. Die Anmeldung der Verschmelzung zum Handelsregister der Gesellschaft erfordert die Einreichung einer Bilanz der Gesellschaft, die auf einen höchstens acht Monate vor der Anmeldung der Verschmelzung liegenden Stichtag aufgestellt worden ist (Schlussbilanz im Sinne des § 17 Abs. 2 UmwG). Für diese Bilanz gelten die Vorschriften über die Jahresbilanz und deren Prüfung entsprechend. Die letzte geprüfte Bilanz der Gesellschaft wurde zum 31. Dezember 2016 erstellt und wird deshalb nicht als Schlussbilanz für die geplante Verschmelzung herangezogen werden können. Als Schlussbilanz soll daher eine Zwischenbilanz der Gesellschaft dienen, die von einem Abschlussprüfer zu prüfen ist. Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, zum Prüfer für die der Verschmelzung der Gesellschaft auf die Superior Industries International Germany AG zugrunde zu legende Schlussbilanz zu wählen. 7. *Wahlen zum Aufsichtsrat* Mit Wirkung zum 12. Juni 2017 wurden Herr Donald James Stebbins und Herr Kerry Alan Shiba gerichtlich für die am 30. Mai 2017 ausgeschiedenen Herren Ralf Schmid und Michael Schmid zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der UNIWHEELS AG bestellt. Die Amtszeit der gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieder Donald James Stebbins und Kerry Alan Shiba endet mit der Beendigung der Hauptversammlung im August 2017. Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Aufsichtsratsmitgliedern zusammen, von denen mindestens ein Mitglied unabhängig sein und über Sachverstand auf den Gebieten der Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen muss. Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Das in § 9 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft vorgesehene Entsenderecht der UNIWHEELS Holding (Malta) Limited mit Sitz in Sliema SLM 1641, Malta, eingetragen im Unternehmensregister von Malta unter C 30698, findet keine Anwendung, da die UNIWHEELS Holding (Malta) Limited nicht mehr als Aktionärin an der Gesellschaft beteiligt ist und mit Erklärung vom 1. Juni 2017 unwiderruflich auf ihr Entsenderecht verzichtet hat. Das amtierende Aufsichtsratsmitglied Dr. Wolfgang Baur ist unabhängig und verfügt über Sachverstand auf den Gebieten der Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Angestrebt wird ein Gleichlauf der Amtszeiten der Aufsichtsratsmitglieder. Herr Dr. Wolfgang Baur ist bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, gewählt. Die Amtszeit der neuen Aufsichtsratsmitglieder soll zum gleichen Zeitpunkt enden, also ebenfalls mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt. Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat in Übereinstimmung mit dem Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017 im Wege der Einzelwahl durchzuführen. Unter Berücksichtigung der vom Aufsichtsrat beschlossenen Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats und gestützt auf die Empfehlung des Nominierungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, für die Zeit ab Beendigung der Hauptversammlung am 1. August 2017 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, (a) Herrn Donald James Stebbins, wohnhaft in

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 22, 2017 09:05 ET (13:05 GMT)