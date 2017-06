Von Christian Grimm

BERLIN/BRÜSSEL (Dow Jones)--Auf dem EU-Gipfeltreffen in Brüssel hat für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) der Fortschritt der Europäischen Union höheren Stellenwert als die Scheidungsgespräche mit Großbritannien. "Der klare Fokus muss auf der Zukunft der 27 liegen", sagte Merkel auf ihrem Weg zur Sitzung mit den anderen EU-Staats- und Regierungschefs. Das habe Vorrang vor den Verhandlungen mit Großbritannien über den Brexit.

Konkrete Ergebnisse erhofft sich die Kanzlerin im Bereich Verteidigungspolitik. Die EU-Länder wollen einen gemeinsamen Fonds auflegen, um daraus die Beschaffung von Kriegsgerät zu bezahlen. Dieses Projekt ist Teil der Agenda von Rom, die sich die EU nach dem Brexit-Votum der Briten verordnet hatte. Die Europäer sollen dort verstärkt zusammenarbeiten, wo im Verbund die größten Fortschritte zu erzielen sind. Die Sicherheit ist eines dieser Politikfelder.

Als ausgemacht gilt außerdem, dass Merkel und ihre Amtskollegen die Verlängerung der Sanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Politik unterstützen. Offiziell um weitere sechs Monate verlängert würden die Strafmaßnahmen dann von den Außenministern.

Die britische Premierministerin Theresa May will ihren Kollegen die Pläne vorstellen, wie nach den Vorstellungen Londons die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien und britischer Bürger in der EU nach dem Brexit garantiert werden sollten, kündigte sie bei ihrem Eintreffen zu der Veranstaltung in Brüssel an. "Wir werden darlegen, wie wir vorschlagen sicherzustellen, dass die Rechte von EU-Bürgern, die im Vereinigten Königreich leben, geschützt werden", sagte sie.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2017 09:06 ET (13:06 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.