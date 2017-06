Bonn (ots) - Auf dem außerordentlichen Bundesparteitag formieren sich die Sozialdemokraten für den Bundestagswahlkampf. Mit welchen Inhalten wollen sie ihre Wähler überzeugen? Nachdem die Partei einige Säulen wie das neue Steuer- und Rentenkonzept bereits vorgestellt hat, soll in Dortmund das vollständige Wahlprogramm verabschiedet werden. phoenix berichtet in einer Sondersendung ausführlich über den SPD-Parteitag und zeigt die Höhepunkte wie die Programmrede des Kanzlerkandidaten Martin Schulz live.



2017 ist ein entscheidendes Wahljahr. Nach den drei Landtagswahlen im Frühjahr sind die Bundesbürger aufgerufen, am 24. September einen neuen Bundestag zu wählen. Mit der Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten hatte die SPD im Januar großen Aufwind bekommen, die Landtagswahlen im Saarland Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen aber alle deutlich verloren. In Umfragen nimmt die bundesweite Zustimmung zur Partei und zu Schulz inzwischen ebenfalls wieder ab. Wie wird Schulz sich diesen Herausforderungen stellen?



Gerd-Joachim von Fallois ordnet das Geschehen zusammen mit Martina Fietz, Chefkorrespondentin von "FOCUS online", und Ulrich Schulte, Leiter des taz-Parlamentsbüros, ein. phoenix-Reporter Helge Fuhst fängt Stimmen der Delegierten in der Westfalenhalle ein.



