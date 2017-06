Berlin (ots) - Die Präsidiumsmitglieder des Deutschen Raiffeisenverbandes (DRV) haben heute die vier Vizepräsidenten gewählt bzw. für die Wahlperiode bis 30. Juni 2021 bestätigt:



Dr. Roman Glaser, Verbandspräsident Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V., Stuttgart,



Prof. Dr. Klaus Josef Lutz, Vorstandsvorsitzender BayWa AG, München und



Grit Worsch, Vorstandsvorsitzende VR Plus Altmark-Wendland eG, Dannenberg/Elbe.



Als Vizepräsident bestätigt wurde Dirk Niederstucke, Vorstandsvorsitzender WESTFLEISCH SCE mbH, Münster.



Gemeinsam mit DRV-Präsident Franz-Josef Holzenkamp, der sein Amt am 1. Juli 2017 antritt, beraten der Präsidialausschuss und die Geschäftsführung u. a. die Strategie und Arbeitsplanung des Verbandes sowie das Budget des DRV. Diese Vorlagen werden dann abschließend im Präsidium behandelt und verabschiedet.



Über den DRV



Der DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich orientierten Unternehmen der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der Wertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 2.186 DRV-Mitgliedsunternehmen im Handel und in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen mit rund 82.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 60,1 Mrd. Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit Eigentümer der Genossenschaften.



