Genf - "Sell in May and go away?" Anleger sollten sich das gut überlegen, denn im vergangenen Monat hat sich nicht wirklich etwas verändert, so Fabrizio Quirighetti, Chief Investment Officer und Co-Head Multi-Asset bei SYZ Asset Management,Die hohen Bewertungen in vielen Anlageklassen würden zwar nach wie vor Sorge bereiten, doch das aktuelle Umfeld unterstütze die Risikobereitschaft. Denn: Es sei eine Goldlöckchen-Wirtschaft, gekennzeichnet durch passables Wachstum ohne jeglichen Inflationsdruck auf dem Weg zur allmählichen geldpolitischen Normalisierung. Die politische Unsicherheit bleibe möglicherweise das größte unbekannte Risiko, wenn sie bedeutend genug sei, um zu Unsicherheiten über das politische Vorgehen zu führen.

