Wien - Eines der Urgesteine der deutschen Fondsbranche fühlt sich noch nicht reif für das Altenteil, so die Experten von "FONDS professionell".Der 63-jährige Klaus Kaldemorgen habe seinen Vertrag bei der Deutschen Asset Management (Deutsche AM) um zwei Jahre bis 2021 verlängert. Eine entsprechende Meldung des "Handelsblatts" habe die Fondssparte der Deutschen Bank auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE bestätigt. Damit könne die Fondsgesellschaft nach einigen prominenten Abgängen und Wechseln an der Spitze den Verbleib ihres wohl bekanntesten Aushängeschildes vermelden.

