Pressekampagne für den deutschsprachigen Raum startete im Juni in Wien.



Wien (ots) - Vergangene Woche hat die erste Pressekonferenz des Weltbestseller-Autors Jose? Rodrigues dos Santos im Hotel magdas in Wien stattgefunden.



Der Autor und seine Verlegerin Nicole Luzar ([www.luzarpublishing.com] (https://www.luzarpublishing.com/)) haben dabei ihre Motivation zu diesem einzigartigen Wissenschaftsroman geschildert, und der Autor hat erzählt, wieso er für "Das Einstein Enigma" ausgerechnet ein so widersprüchlich scheinendes Thema wie den wissenschaftlichen Nachweis von Gott gewählt hat und wie seine Leser darauf reagieren. [Audiomitschnitt zur Pressekonferenz hier zum Download] (https://www.ots.at/redirect/hsnagentur).



Auf [Radio Superfly] (https://superfly.fm/) hat J.R. Dos Santos dem beliebten Moderator Gerald Travnicek ein Live-Interview gegeben. Das knapp 10-minütige [Live-Interview können Sie hier downloaden] (https://www.ots.at/redirect/hsnagentur1). Darüber hinaus hat J.R. Dos Santos Signierstunden in den Thalia-Filialen im Q19 und im huma eleven gegeben. Das Expose? zum Buch [finden Sie hier] (https://www.ots.at/redirect/hsnagentur3). Komprimierte Presse-Infos haben wir Ihnen [hier zum Download hinterlegt] (https://www.ots.at/redirect/hsnagentur2).



Für Rückfragen, die Zusendung von Bildmaterial, oder die Bestellung eines Rezensionsexemplars, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Auch bieten wir Ihnen die Möglichkeit zu einem Direktinterview mit J.R. Dos Santos - sprechen Sie uns einfach an!



Die Facebook-Seite des Verlages finden Sie [hier] (https://www.ots.at/redirect/facebook22).



Rückfragehinweis: Clemens Bézard c.bezard@hsn-agentur.at Tel.: +43 1 3614100-0 mobil: +43 699 17 200 227



