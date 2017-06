Heute gibt es am Kiosk die neue Ausgabe des Anlegermagazins DER AKTIONÄR. Der stellvertretende Chefredakteur Martin Weiß stellt die wichtigsten Themen vor. In der Titelstory geht es diesmal darum, wie Sie an der Börse ganz entspannt ein Vermögen aufbauen können. Zusammen mit Andreas Deutsch erläutert Weiß kurz die Grundidee zur Titelstory.