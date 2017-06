Mainz (ots) -



Nomen est omen, so heißt es. Für die Dynastie der Glücksburger mag dies zutreffen. Im Reich der dänischen Königin Margrethe II. und des norwegischen Königs Harald V. lebt - laut Weltglücksbericht von 2017 - die glücklichste Bevölkerung der Erde. Zum Abschluss der Reihe über royale Familien zeigt das ZDF am Dienstag, 27. Juni 2017, 20.15 Uhr, den Film "Königliche Dynastien: Die Glücksburger" von Annette von der Heyde und Claudia-Ulrike Wolters.



Die Dokumentation schildert die Erfolgsgeschichte des Hauses Glücksburg, den Aufstieg der einst verarmten deutschen Adelsfamilie auf die Throne von Kopenhagen und Oslo und zeigt, wie die heutigen Königsfamilien ihr Selbstverständnis noch immer aus dem historischen Erbe schöpfen.



Die ZDF-Reihe "Königliche Dynastien" beschäftigt sich mit den bedeutenden royalen Familien. Die erste Staffel erzählte 2014 die Geschichte der Habsburger, der Hohenzollern, der Romanows und der Windsors. Die zweite Staffel richtete im Jahr 2015 ihren Blick auf die Wittelsbacher, die Osmanen und die Bourbonen. Die dritte Staffel widmete sich 2016 den Welfen, den Bernadottes und den Grimaldis. Die aktuelle Staffel porträtierte neben den Glücksburgern, die Coburger und die Oranier.



