NEW YORK (dpa-AFX) - Mit der Stabilisierung der Ölpreise ist auch an der Wall Street Ruhe eingekehrt: Der Dow Jones Industrial war im frühen Handel bei 21 416,17 Punkten kaum verändert. Bei 21 535 Punkten hatte er am Dienstag ein weiteres Rekordhoch erreicht, war dann jedoch etwas zurückgekommen.

Auch der marktbreite S&P-500-Index trat mit 2435,41 Punkten praktisch auf der Stelle. Für den technologiewertelastigen Nasdaq 100 ging es indes um 0,09 Prozent auf 5777,08 Punkte abwärts./ag/jha/

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0204 2017-06-22/16:03