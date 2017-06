Thyssen-Krupp hat sein revolutionäres Aufzugkonzept präsentiert: Die Kabinen können horizontal wie vertikal fahren und nutzen die Technologie des Transrapid. Das soll den Bau ganz neuer Wolkenkratzer möglich machen.

Die Menschheit wächst - und damit auch ihr Platzbedarf. In vielen Ländern schießen deshalb die Gebäude nach oben, um genug Platz für die zunehmende Bevölkerung zu schaffen. Wolkenkratzer, die 300 Meter und mehr in den Himmel ragen, sind keine Seltenheit mehr. Schon wird an Entwürfen von Hochhäusern gearbeitet, die 1000 Meter und höher sind.

Doch die dort lebenden oder arbeitenden Menschen müssen die Stockwerke auch erreichen. "Da leben oder arbeiten acht bis zehntausend Menschen in einem Hochhaus", sagt Andreas Schierenbeck, Chef von Thyssen-Krupp Elevator. "Diese Leute muss ich rein und wieder raus kriegen - und das vielleicht mehrmals am Tag."

Dabei helfen soll ein völlig neues Konzept, an der Konzern nun schon seit Jahren arbeitet und das nun ab 2020 zum Einsatz kommen soll: Der "Multi", dessen Kabinen ohne das obligatorische Seil zum hoch- und runterfahren auskommt und sich deshalb auch vertikal in Gebäuden bewegen und diese sogar verbinden kann. Erstmals eingesetzt werden soll das neue Aufzugssystem in Berlin im neuen East Side Tower.

Angetrieben werden die Kabinen elektromagnetisch, ein mehrstufiges Bremssystem sorgt für die notwendige Sicherheit. Das Antriebskonzept mit eigenen Motoren für jede Kabine hat der Essener Industriekonzern vom Transrapid entnommen, den Thyssen-Krupp zusammen mit Siemens entwickelt hat. "Wir sind davon überzeugt, dass der Multi die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten fundamental verändern wird", sagte Schierenbeck am Donnerstag in Rottweil. "Multi wird der Schlüssel zum Umbruch der Aufzugsindustrie."

Die Erwartungen ...

