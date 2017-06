Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

eismann unterstützt Online-Handel-Start-Ups mit "Starbuzz"Der bisher als Tiefkühl-Heimdienst bekannte Spezialist für den Verkauf vonEis und Tiefkühlkost unterstreicht mit der Unterstützung des Start-UpFörderprogramms "Starbuzz" die neue Digital- und New Business-Strategiedes Unternehmens. Neben eismann sind weitere Handelsunternehmen,Gründungsspezialisten und der Logistikkonzern DHL, sowie die Stadt Mülheimund die Hochschule Ruhr West an dem Gemeinschaftsprojekt beteiligt.Der neue CDO (Chief Digital Officer) bei eismann, Sebastian Labud (32)wird dem Accelerator-Programm als Mentor zur Verfügung stehen und erwartetdadurch neue Leute mit frischen Ideen, die er selbst mit seiner Expertiseals Gründer unterstützen kann. "Wir bringen als eismann sehr vielErfahrung aus den Bereichen Logistik, Verkauf, Beschaffung und vielenanderen Bereichen mit, die sehr wertvoll für Gründer sind. Starbuzzbündelt eine Reihe solcher Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen - dasist gerade im ersten Jahr nach der Gründung eines Start-Ups sehr hilfreichund wichtig," kommentiert Labud sein Engagement bei Starbuzz.Das Programm wird von der Mülheim & Business GmbH koordiniert. "MitSTARBUZZ wollen wir die besten Startups, die sich mit vielversprechendenund innovativen e-Commerce und Logistik-Angeboten bei uns bewerben, ineinem intensiven Programm mit etablierten Persönlichkeiten und Unternehmenaus Handel, Industrie und Logistik zusammenbringen, um den Markteintrittund Wachstumschancen zu beschleunigen," erläutert M Geschäftsführer JürgenSchnitzmeier die Accelerator-Idee.eismann investiert sehr stark in die Bereiche des Onlinehandels und bauthier die Expertise weiter aus. Beteiligungen an interessanten Start-Upsbieten dabei gute Optionen.Die Bewerbungsphase für Start-Ups endet am 30.06.2017. Danach werden dieTeilnehmer ausgewählt und ab September startet die erste Phase desAccelerator-Programms.Mehr Informationen erhält man unter http://www.starbuzz.ruhrHubertus MenkeUnternehmenskommunikationeismann Tiefkühl-Heimservice GmbHSeibelstr.36, D-40822 MettmannTel: +49 (0) 21 04 219 - 350Fax: +49 (0) 21 04 219 70 350mailto:presse@eismann.dehttp://www.eismann.deWeitere Informationen unter: http://www.starbuzz.ruhrAnsprechpartner für Start-Ups und Partnerunternehmen:Thomas Müller M.A. / MBASTARBUZZ Program ManagerSTARBUZZc/o Mülheim & Business GmbHHaus der WirtschaftWiesenstraße 35D-45473 Muelheim an der RuhrGERMANYTel.: +49 (0)208 484859Fax: +49 (0)208 484849Mobil: +49 (0)177 4848595E-Mail: mailto:tom@starbuzz.ruhrDer in Mettmann ansässige Direktvertrieb für Eis und Tiefkühlkost bedientetwa 1,5 Millionen Kunden in verschiedenen Teilen Europas, die Genuss undQualität schätzen. Etwa 1.900 Verkäufer und selbstständigeHandelsvertreter, sowie mehr als 600 Mitarbeiter kümmern sich um diebequeme Versorgung mit etwa 1.000 hochwertigen Eis- undTiefkühlspezialitäten. Diese werden im regelmäßigen Besuchsrhythmus, imOnlineshop oder über den Katalog angeboten. Mehr auf http://www.eismann.comZu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/ibot/db/press1.mr_1498138474.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Logo eismannn STARBUZZ (jpg, 55 KByte)Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

