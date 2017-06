Berlin (ots) -



Am Freitag ist es endlich so weit: Imagine Dragons veröffentlichen ihr neues Album "EVOLVE"! Ganze elf Tracks stark ist "EVOLVE" - vier von ihnen gibt es bereits zu hören: "Walking The Wire", "Whatever It Takes", "Thunder" und "Believer". Fast ein Dutzend Tracks, auf denen Dan Reynolds (Gesang, Perkussion, Rhythmusgitarre), Ben McKee (E-Bass, Keyboard, Mandoline), Daniel Wayne Sermon (Leadgitarre) und Daniel "Z" Platzman (Schlagzeug) elektronische Beats und Gitarrensounds mit Fingerspitzengefühl vermischen. Und Edelmetall gab es auch schon: Die Single "Believer" wurde hierzulande mit Gold ausgezeichnet!



Mit ihrem Debütalbum "Night Visions", das im Februar 2013 erschien, begann Imagine Dragons kometenhafter Aufstieg. Für die Übersingle "Radioactive" gab es sogar einen Grammy-Award. Sie füllten rund um Globus die Hallen und spielten über 130 Konzerte und schrieben nebenbei ihr letztes Album "Smoke + Mirrors" in Hotelzimmern und Nightliner-Bussen. Am 23. Juni folgt nun das dritte Album "Evolve".



Ab morgen sind Imagine Dragons in Deutschland und werden als Headliner beim Hurricane / Southside Festival live auf der Bühne stehen! Am Freitag, wenn das Album "EVOLVE" weltweit veröffentlicht wird, feiern Imagine Dragons gemeinsam mit ihren deutschen Fans beim Hurricane! Aber das war noch nicht alles! Die Fans dürfen sich auf ID-Tage vom Feinsten freuen: Am Montag besuchen Imagine Dragons die Radio-Sender 1LIVE und die Radio NRW und spielen am Dienstag ein exklusives Bayern 3-Radiokonzert am Flughafen München.



IMAGINE DRAGONS live: 23.-25.06.17 Hurricane /Southside Festival



