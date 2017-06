Baden-Baden (ots) -



Sport als Integrationshilfe, das hat schon häufig funktioniert. Ein schwedischer Lokaljournalist hat sich eine besondere Idee einfallen lassen, um Flüchtlinge in die Gesellschaft zu integrieren: Er gründete das erste somalische Bandy-Eishockey-Team. Die 60-minütige Doku "Nice People" von Karin af Klintberg berichtet am 12. Juli 2017 um 23:25 Uhr im SWR Fernsehen über das außergewöhnliche Projekt und das ehrgeizige Ziel der Truppe: die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Russland.



Bandy-Eishockey als Integrationsmittel



Eine Kleinstadt im hohen Norden nimmt über 3.000 Flüchtlinge aus Somalia auf. Die dunkelhäutigen Mitbewohner fallen auf im Stadtbild, die Schweden werden nervös. Das Stadtzentrum heißt im Volksmund schon "Klein Mogadischu". Jetzt reicht es Patrik, einem Lokaljournalisten und Hansdampf in allen Gassen. Beim Feierabendbier sucht er nach einer Lösung, aber die Saufkumpane wollen lieber über Sport reden. Da kommt ihm eine Idee: Die Somalier sollen schwedischen Sport treiben. Völkerverständigung à la "Cool Runnings": Patrik gründet das erste somalische Bandy-Eishockey-Team, mit Männern, die zuvor keine Temperaturen unter 20 Grad kannten. Das Ziel ist verwegen: die Weltmeisterschaft in Russland in sechs Monaten.



Humoristische Dokumentation mit Tiefgang Der Film begleitet Spieler, Coach und ihr Umfeld beim Training und in der Freizeit. Mit viel Wärme und einer gehörigen Portion Humor erzählt die Doku-Komödie von Glatteis, vom Überwinden der Schwerkraft und von unwahrscheinlichen Freundschaften. Sie hebt nicht den Zeigefinger, sondern zeigt, auf welch außergewöhnlichen Wegen Integration gelingen kann.



"Nice People" ist eine Produktion des SWR und wird am 12. Juli um 23:25 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt. Der Film ist voraussichtlich ab Donnerstag, 29. Juni, im Vorführraum unter swr.de//presse zu sehen.



