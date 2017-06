Berlin (ots) -



Aus Sicht des Bankenfachverbandes zeigt die Untersuchung, dass der Gesamtmarkt für Restkreditversicherungen in Deutschland gut funktioniert und in geordneten Bahnen läuft. Regelmäßige Marktstudien belegen eine hohe Zufriedenheit der Nutzer einer Restkreditversicherung (RKV).



Die BaFin stellt in ihrer aktuellen Untersuchung Folgendes fest:



- Restschuld- bzw. Restkreditversicherungen werden bei Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrages "generell optional" angeboten. - Im Jahr 2016 erreichten die BaFin nur 83 Verbraucherbeschwerden zur RKV. - Banken und Versicherer stellen in ihren AGBs sicher, dass alle Versicherten unabhängig von der Vertragsgestaltung alle Informationen erhalten und ein Widerrufs- sowie Kündigungsrecht haben.



Der Bankenfachverband hatte den Gesetzgeber bereits aufgefordert, die Gleichstellung aller versicherten Verbraucher gesetzlich festzuschreiben. Im Übrigen begrüßt der Verband das Angebot der BaFin, sich mit Industrie und Verbänden über weitere verbraucherschutzverbessernde Maßnahmen auszutauschen.



Der Bankenfachverband (BFACH) vertritt die Interessen der Kreditbanken in Deutschland. Seine Mitglieder sind die Experten für die Finanzierung von Konsum- und Investitionsgütern wie Kraftfahrzeugen aller Art. Sie haben aktuell über 170 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen und fördern damit Wirtschaft und Konjunktur. Mehr als jeder zweite Ratenkredit stammt von den Kreditbanken.



