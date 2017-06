Zürich - 33% der Schweizer Unternehmen vertrauen die Digitalisierungsverantwortung einem Chief Digital Officer (CDO) an. Die Schweiz liegt bezüglich CDO-Dichte in Europa an fünfter Stelle. Wobei die Finanzdienstleistungsbranche den höchsten CDO-Anteil ausweist. Die Jobprofile der CDOs variieren stark. Das sind die zentralen Ergebnisse der «2016 Chief Digital Officer»-Studie von Strategy&.

Mehr Unternehmen als je zuvor setzen auf Chief Digital Officer (CDO). Das zeigen die Ergebnisse der «2016 Chief Digital Officer»-Studie von Strategy&, der Strategieberatung von PwC. Weltweit stieg der Anteil der Firmen mit einem CDO zwischen 2015 und 2016 von 6% auf 19%. 60% der befragten CDOs wurden in den Jahren 2015 und 2016 eingestellt. In Europa, Nahost und Afrika (EMEA) wurde die weltweit höchste CDO-Dichte wie auch der stärkste Zuwachs verzeichnet (von 8% im Jahr 2015 auf 38% im Jahr 2016). Innerhalb von Europa liegt die Schweiz bezüglich CDO-Anteil mit einer Quote von 33% an fünfter Stelle.

Finanzdienstleistungsbranche ...

