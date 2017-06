Die Aktie von Heidelberger Druck kennt derzeit nur einen Weg: Aufwärts! Nach einem kleinen Rücksetzer klopft das Papier heute wieder an die 3-Euro-Marke und damit an das 3-Jahres-Hoch. Dabei können sich die Aktionäre in den vergangenen zwei Wochen über einen Kursgewinn in Höhe von rund 15% freuen. Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Heidelberger Druck von...

