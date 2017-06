Warren, New Jersey und Bangalore (ots/PRNewswire) -



Umfassender zusammenstellbarer Service für mehr Effizienz und Kostenoptimierung



Mindtree, ein Unternehmen für globale digitale Transformations- und Technologieservices, hat Mindtree Integrated Services eingeführt. Der Service kombiniert neue Methoden und Instrumente, um Infrastruktur und Anwendungen eng in einem einheitlichen Fundament zu integrieren, das bis zu 30 % Kosteneinsparung gegenüber traditionellen Betriebsmethoden bietet.



Der Digitalbereich erhöht das Tempo von Geschäftstransaktionen drastisch. Um in dieser sich ständig verändernden Geschäftsumgebung relevant zu bleiben, müssen IT-Führungskräfte zentrale Vorgänge geschickter strukturieren, dabei Kosten reduzieren und mehr in Projekte für geschäftliches Wachstum investieren.



Mindtree Integrated Services erreicht dies durch die nahtlose Verknüpfung verschiedener Phasen des IT-Lebenszyklus, indem ein Single-Thread-Bereitstellungsansatz und ein Betriebsmodell, das IT-Services und die technologische Landschaft übergreifende Prozesse vereinheitlicht, zum Einsatz kommen.



Dieser flexible Service wird kundenspezifisch angepasst, um die bestehende Technologielandschaft und neue Toolsets nach Bedarf einzusetzen. Es werden dafür LEAN-Prinzipien für mehr Effizienz angewendet, während Kompetenzen hin zu Technikern übertragen werden, die für die gesamte Lösungstiefe verantwortlich sind. Services werden so ausgewählt, dass sie die Produktivität, die Prozesse und die Mitarbeiterleistung erhöhen.



Integrated Services wird unterstützt von Mindtree CAPE, einer kundenspezifisch anpassbaren Plug-and-Play-Plattform, die die Unternehmenstechnologielandschaft integriert und die Automatisierung beschleunigt. Sie ist mit den konvergierten Möglichkeiten von DevOps und Agile ausgestattet, zusammen mit Technologien wie Robotic Process Automation und Cognitive Computing.



ISG (http://www.isg-one.com), ein führendes globales Unternehmen für technologische Forschung und Unternehmensberatung, berät und unterstützt seine Unternehmenskunden bei ihrer Annahme integrierter Bereitstellungsmodelle. In einem aktuellen Artikel mit dem Titel "Taming the Multi-Sourcing Beast" (http://www.isg-one.com/index/modul e-article-detail/taming-the-multi-sourcing-beast) schrieb ISG-Partner Bill Huber: "Durch die Zusammenführung von zentralen Punkten der Agile-Methode, den besten Methoden von DevOps und Automatisierung kann ein koordiniertes Beschaffungsmodell IT-Services schneller und mit besserer Qualität erbringen. Und darüber hinaus kann der Einsatz von Robotic Process Automation (RPA), maschinellem Lernen und Testautomatisierung Unternehmen dabei helfen, den IT-Lebenszyklus "zusammenzukitten", um Wiederholbarkeit zu erzielen, die Produktivität zu verbessern und Zykluszeiten zu reduzieren."



"Technologieführer geben mehr als 80 % ihres IT-Budgets dafür aus, Systeme für den Betriebsablauf zu verwalten. Vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die sich ihnen durch neue, disruptive Geschäftsmodelle stellen, suchen CIOs nach Möglichkeiten, diese 80 % zu containerisieren, damit sie sich mehr auf betriebsverändernde Initiativen konzentrieren können", sagte Siddharth (Sid) Pai, ein weltweit angesehener Technologieberater. "Neben dem Antrieb, den sie für betriebsverändernde digitale Projekte liefern, helfen Integrated Services dabei, die gesamten 80 % in einem Paket zu fixieren, wodurch jedes Mal verlässliche Ergebnisse erzielt werden, die Automatisierung vorangetrieben wird und die Kosten gesenkt werden."



"Im Hinblick auf die zunehmende Komplexität der meisten IT-Lebenszyklen ist ein einziges, integriertes Betriebsmodell der kostengünstigste und effektivste Schritt nach vorne", sagte Manas Chakraborty, Sr. Vice President, Mindtree. "Ungestörte Automatisierung führt zu höherer Produktivität und eine kontinuierliche Integration gewährleistet eine schnellere Markteinführungszeit. Wir können diese Ergebnisse bereits mit einigen unserer laufenden Engagements demonstrieren."



