Mainz (ots) - Woche 26/17



Di., 27.6.



0.45 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Overdrive" von Antonio Negret



Woche 28/17



Sa., 8.7.



17.45 Menschen - das Magazin Bitte geänderten Folgentitel beachten: Sommerbegegnung - Schweizer Alpen



Bitte streichen: Sommerbegegnungen (1)



So., 9.7.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



0.20 Zeugen des Jahrhunderts



1.20 Inspector Barnaby (VPS 1.05)



2.50 Terra X (VPS 2.35) Faszination Erde - mit Dirk Steffens



3.35 Terra X (VPS 3.20) Zugvögel 1. Kundschafter in fernen Welten



4.20 Terra X (VPS 4.05) Zugvögel 2. Der Kampf ums Überleben



5.05 citydreams (VPS 4.50)



5.15- Frag den Lesch 5.30 Wie Leben die Erde veränderte (Erstsendung 23.11.2014) Deutschland 2014



("ZDF.reportage: Mein Viertel, mein Leben" verschiebt sich auf Mo., 10.7.2017, 4.20 Uhr.)



Mo., 10.7.



Bitte geänderten Ablauf beachten:



4.20 ZDF.reportage (4.19) Mein Viertel, mein Leben Giovannis Entscheidung: Drogen oder Familie (Text und weitere Angaben s. 9.7.2017)



4.50 ZDF.reportage (VPS 4.20) Mein Viertel, mein Leben Stress mit den neuen Nachbarn



5.20- Leute heute (VPS 4.50) 5.30



(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)



Woche 29/17



Sa., 15.7



17.45 Menschen - das Magazin Bitte geänderten Folgentitel beachten: Sommerbegegnung - Unterwegs mit Normalo TV



Bitte streichen: Sommerbegegnungen (2)



(Änderung bitte auch für die Wiederholung am So., 16.7.2017, 5.30 Uhr beachten.)



Woche 30/17



Sa., 22.7.



14.40 Inga Lindström: Mein falscher Verlobter Bitte streichen: HD



Woche 31/17



Di., 1.8.



22.15 37° Das Leben ist kostbar Bitte geänderten Folgentitel beachten: Gerichtsmediziner im Einsatz



Bitte streichen: Ein Rechtsmediziner und seine Arbeit



-------------------------------



22.45 Leschs Kosmos Bitte Folgentitel ergänzen: Digitale Stimmenfänger - Meinungsmache im Netz



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246