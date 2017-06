Berlin (ots) -



Großes YouTube-Fantreffen auf dem YOU Summer Break 2017, Samstag, 8. Juli - Bühnenshow und Meet & Greet mit angesagten Online-Stars - 3.000 Besucher erwartet



Neue Runde, neue Stars heißt es dieses Jahr auf Europas größtem Jugendevent. Die Online-Stars machen die Hauptstadt auf dem YOU Summer Break unsicher. Die Rede ist von Tubern, den erfolgreichen Künstlern der Internetplattform YouTube. Regelmäßig veröffentlichen die YouTuber dort unterhaltsame Videos: Sie filmen sich beim Schminken oder Kochen, spielen Computer-Games oder geben Lifestyle-Tipps und hunderttausende Jugendliche sehen ihnen dabei täglich zu, kommentieren und abonnieren den Kanal des Stars. Die Fans können ihre YouTube-Stars beim XXL TuberDay meets YOU am Samstag, 8. Juli ab 10 Uhr wieder hautnah erleben und sich auf eine rund zweistündige Bühnenshow auf der YOU-Stage in Halle 23 freuen. Der YOU Summer Break holt Stars wie Aaron Troschke, AlexV, Chris Tezz, MrGamerPros, Tom2Rock, Max Oberüber, Finnleander und viele mehr nach Berlin auf das Messegelände unterm Funkturm.



Die Besucher erwartet von 11 bis 13 Uhr eine Bühnenshow mit Music-Acts und angesagten Challenges. Fans können sich im Anschluss an die Show auf ein exklusives Meet & Greet mit ihren YouTube-Stars freuen. Rund 50 bekannte YouTuber stehen ihnen vier Stunden für Autogrammwünsche, Selfies und Smalltalk zur Verfügung. Die jugendlichen Fans können mit ihren Stars über aktuelle Neuigkeiten der Online-Welt quatschen, Themen diskutieren oder einfach nur Fragen stellen, die ihnen schon immer auf der Seele brannten. Für die Stars sind die Fans, anders als bei klassischen Medien, keine Unbekannten: "Im Internet ist es üblich, dass die Videos direkt von den Zuschauern kommentiert werden - oft werden die Kommentare dann direkt in der Live-Aufnahme mit aufgegriffen, so dass sich spannende Diskussionen und langfristig echte Freundschaften ergeben", weiß Jimmy Rohs, der Initiator des XXL TuberDay meets YOU zu berichten. "Insofern ist der TuberDay eine tolle Möglichkeit, sich mal wirklich in die Augen sehen zu können".



Neben dem entspannten Austausch wird auch ein aufregendes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt: "Zum zweiten Mal wird die spannende Liveshow "Tuber vs. Zuschauer" stattfinden, die selbstverständlich auch live bei YouTube ausgestrahlt wird und so auch den Daheimgebliebenen die Möglichkeit gibt, am Event teilzuhaben", so Rohs weiter. In der Live-Show treten Tuberstars gegen Zuschauer in einer Challenge an.



Tickets sind ausschließlich im Online-Vorverkauf unter www.bit.ly/2sEP7aM erhältlich und kosten ab 20 Euro inklusive des Tageseintritts für den YOU Summer Break 2017.



Mehr Informationen zum Programm der YouTuber-Area unter: www.you.de/YOU/YOU-Stage/



Mehr Infos zum YOU Summer Break unter www.you.de, auf Instagram, Twitter und Facebook.



Über den YOU Summer Break



Der YOU Summer Break 2017 findet vom 7. bis 9. Juli zum 19. Mal in Berlin statt. Er versteht sich als Europas größtes Jugendevent und gliedert sich in zwei Hauptsegmente: Erlebnis-Events im Bereich "music.sports.lifestyle." und das Segment "Bildung.Karriere.Zukunft". Neben einem 1.000 m² großen Event-Pool im Sommergarten mit Wassersportarten zum Mitmachen findet auf dem YOU Summer Break auch die 14. Streetdance-Meisterschaft Berlin (8. und 9. Juli) und der XXL TuberDay meets YOU (8. Juli) statt. Veranstalter ist die Messe Berlin.



