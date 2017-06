Mainz (ots) - Samstag, 24. Juni 2017, 16.15 Uhr



Kerners Köche



Zu Gast in der Sendung sind: Brian Bojsen, Alfons Schuhbeck, Cornelia Poletto und Christian Lohse.



Samstag, 24. Juni 2017, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher



Alarmierende Hitzewellen - Wie Städte ihre Bürger schützen Bezahlbarer Wohnraum - Dresden will hohe Mieten drosseln Schwarz-Rot-Grün in Magdeburg - Clinch in der Kenia-Koalition Hammer der Woche - Asphalt auf teurem Granitpflaster



Samstag, 24. Juni 2017, 17.45 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Celinas Start ins Leben war schwierig. Als Kleinkind wurde sie vernachlässigt. Im Alter von sechs Jahren kam sie in eine Pflegefamilie. Auch das Ehepaar Schindler hat Pflegekinder mit Einschränkungen aufgenommen. Eines ist Jessy, deren Gehirn bei der Geburt schwer geschädigt wurde. Seitdem ist sie geistig und körperlich behindert und muss rund um die Uhr betreut werden.



Samstag, 24. Juni 2017, 18.00 Uhr



ML mona lisa Moderation: Alexander Mazza



Leben mit einem Übervater Walter Kohl musste sich einen Weg durch die Polizei bahnen, um von seinem Vater Helmut Abschied nehmen zu können. Seit Jahren hatten er und sein Bruder Peter keinen Kontakt mehr zum Vater. Diese Erfahrung und das Leben an der Seite eines Übervaters prägten auch ihr Leben.



Unfallursache Smartphone Trotz Verbots sind viele Fahrer im Straßenverkehr mit ihrem Handy zu Gange. Sie unterschätzen das Risiko, sich und andere zu gefährden. Wie lässt sich das Bewusstsein der Nutzer schärfen?



Das bequeme Hotel Mama Marie ist 21 und lebt immer noch gerne unter einem Dach mit ihrer Mutter. Wozu ausziehen, wenn man sich doch so gut versteht? Wollten Jugendlich früher so schnell wie möglich ausziehen, machen sie es sich heute gerne lange gemütlich im alten Kinderzimmer.



Bibiana Beglau hinterm Rampenlicht Bibiana Beglau ist ein Erlebnis auf der Bühne, voller Energie, vielfach ausgezeichnet. Im Interview ist die Schauspielerin quirlig und offen, ihre Rollen zeigen gerne die dunklen Seiten.



Sexy Dessous für Kubanerinnen Die Liebe hat Christiane aus Berlin vor zehn Jahren nach Havanna verschlagen. Als "Cris-Cris" entwirft und näht die Designerin Dessous und Bademoden - und hat hier in Kuba ihr Glück gefunden.



Sonntag, 25. Juni 2017, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Die Sonne ist der wichtigste Stern für uns Menschen - ohne ihre unvorstellbare Kraft gäbe es kein Leben auf unserem Planeten. Wir lieben Fotos von Sonnenuntergängen und nehmen Sonnenbäder. Wenige Tage nach der Sommer-Sonnenwende beantwortet "sonntags" wichtige Fragen zum Thema: warum sie seit Jahrtausenden kultisch so verehrt wird, warum nicht nur Vampire Sonnenlicht meiden, und warum die Menschheit künftig noch abhängiger werden wird von ihrer Energie.



Sonntag, 25. Juni 2017, 11.05 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste



Der "Fernsehgarten" sucht hoch im Norden den "Friesen der Herzen" und stimmt auf den bevorstehenden Sommerurlaub ein. Gäste: Guildo Horn, Stanfour, Wincent Weiss, Truck Stop, De Tampentrekker, Lotto King Karl, Yared Dibaba und andere.







