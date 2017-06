Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Donnerstag im Späthandel mehrheitlich mit etwas höheren Notierungen gezeigt. Nur die kurzlaufende zweijährige Emission präsentierte sich mit Abschlägen. Der Euro-Bund-Future notierte ebenfalls in der Gewinnzone, während es an den Aktienmärkten kleinere Kursverluste zu verbuchen gab. Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...