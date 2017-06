Mainz (ots) - Freitag, 23. Juni 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Heiner Geißler, Politiker und Autor



Tag der Architektur - Wir zeigen außergewöhnliche Häuser Hilfe für Syrien - Ein deutscher Arzt hilft vor Ort Schwäbischer Auswanderer - Von Baden-Württemberg nach Rio



Freitag, 23. Juni 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Wohnungsnot in München - Mann wohnt bei Freunden im Garten Expedition Wiesbaden - Alltag einer Kioskbesitzerin Geschwindigkeitscheck - Jeder Stundenkilometer mehr zählt



Freitag, 23. Juni 2017, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Norbert Lehmann



Wie geht es den Kindern? - Jugendbericht wird vorgestellt Was plant die SPD? - Auftakt zum Bundesparteitag Wie tief sinkt das Grundwasser? - Landwirtschaft bekommt Probleme Wie beliebt ist Grüne Soße? - Weltrekordversuch in Frankfurt



Freitag, 23. Juni 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Streitbar und Umstritten: BILD feiert - Rückblick auf 65 Jahre BILD-Zeitung



Freitag, 23. Juni 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Ein Orden für Frank Elstner - Verdienstkreuz-Verleihung Uwe Ochsenknecht wird Wirt - Neue Bar auf Mallorca Promi-Treffen in Berlin - Promi-Gäste bei der Bertelsmann-Party



Freitag, 23. Juni 2017, 22.55 Uhr



aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück



Pankaj Mishras "Zeitalter des Zorns" - Eine Analyse der Gegenwart Wim Wenders' "Perlenfischer" - Der Filmemacher als Opernregisseur Don Winslows "Corruption" - Ein Krimi zur Krise der US-Polizei 250. Geburtstag Wilhelm von Humboldt - Prominent, aber unbekannt Seyran Ates, Anwältin und Imamin - Der liberale Islam und seine Feinde



Gäste: Kraftklub, mit ihrem Song: "Chemie Chemie Ya"



