DGAP-Ad-hoc: CANCOM SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme CANCOM SE unterzeichnet Kaufvertrag zum Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der synaix Gesellschaft für angewandte Informations-Technologien mbH sowie an der synaix Service GmbH 22.06.2017 / 17:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

München, 22. Juni 2017 - CANCOM hat heute einen notariellen Kaufvertrag zum Erwerb von jeweils 100 % der Geschäftsanteile an der synaix Gesellschaft für angewandte Informations-Technologien mbH sowie an der synaix Service GmbH (zusammen die synaix Gruppe) aus Aachen abgeschlossen.

Die synaix Gruppe ist ein IT-Dienstleister mit ganzheitlichem Lösungsportfolio für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen (Digital Transformation Services). In den Leistungsbereichen Standard IT, Managed IT und Digital Process Hosting betreibt die synaix Gruppe die digitalen Kernprozesse der Kunden verschiedener Branchen im sogenannten as-a-Service Modell und erbringt IT-Services in eigenen oder Fremd-Rechenzentren. Die synaix Gruppe beschäftigt derzeit 80 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 13,7 Mio. Euro bei einer mittleren zweistelligen Ergebnismarge.

Der Kaufpreis soll zu einem überwiegenden Teil in bar sowie zu einem Teil durch Ausgabe von neuen CANCOM Aktien erbracht werden, die im Wege einer Sachkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital der CANCOM SE unter Ausschluss des Bezugsrechts geschaffen werden sollen. Weiter wurde ein variabler Kaufpreisteil als Earn Out vereinbart. Der Gesamtkaufpreis liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Der endgültige Vollzug des Erwerbs soll nach Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden in den nächsten Wochen erfolgen.

Management und Gründer der synaix bringen ihre langjährigen Erfahrungen in der IT-Branche und gewachsenen Kontaktnetzwerk künftig in das CANCOM Managementteam ein. Die Akquisition ermöglicht der CANCOM Gruppe durch das ergänzende Lösungs Know How und der verbreiterten Kundenbasis das Geschäft mit IT-as-a-Service beziehungsweise Cloud und Managed Services sowie ihre Positionierung als Digital Transformation Partner weiter auszubauen.

Kontakt: Beate Rosenfeld Manager Corporate Communication & IR CANCOM SE

Sprache: Deutsch Unternehmen: CANCOM SE Erika-Mann-Straße 69 80636 München Deutschland Telefon: +49-(0)89/54054-0 Fax: +49-(0)89/54054-5119 E-Mail: info@cancom.de Internet: http://www.cancom.de

ISIN: DE0005419105, DE0005419105

WKN: 541910, 541910 Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

