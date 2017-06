-------------------------------------------------------------- TeamDrive http://ots.de/By36v --------------------------------------------------------------



Hamburg (ots) - TeamDrive Point in Time Recovery ist die Rettung bei Datenverlust und Ransomware-Angriffen



Mit dem neuen Sync&Share-Service TeamDrive Point in Time Recovery (PiTR) stellt die Hamburger TeamDrive Systems GmbH (http://www.teamdrive.com/) eine neue Sicherheitslösung für Cloud Computing vor. Von TeamDrive überwachte und in die Cloud synchronisierte Ordnerinhalte werden jetzt zusätzlich zur Synchronisation eine vollwertige Datensicherung. Das System erstellt automatisch alle vier Stunden einen Snapshot des Datenbestandes über alle in den Service eingebundenen Rechner hinweg. In der professionellen Version kann die Sicherung sogar alle 30 Minuten erfolgen. In jedem Fall gilt: Kommt es zu einem Datenverlust oder zu einem Ransomware-Angriff, so dass man an die Daten nicht mehr herankommt, lassen sich die wenige Stunden zuvor gesicherten Daten mit wenigen Handgriffen wiederherstellen. Für den Praxisbetrieb wichtig: Die periodische Datensicherung erfolgt ohne manuelles Zutun, so dass man die Sicherung nicht aus Versehen vergessen kann.



"Eine Ransomware-Attacke kann jederzeit jedes Unternehmen treffen. Auf einmal erscheint eine Mitteilung auf dem Bildschirm, dass die Firmendaten von Cyber-Kriminellen verschlüsselt seien und man erst nach der Zahlung einer Summe X wieder Zugriff auf die unverschlüsselten Daten erhält. Dieser dreisten aber in der Regel leider wirkungsvollen Erpressung stehen die meisten Unternehmen schlichtweg hilflos gegenüber. Sie sehen sich gezwungen der Forderung nachzugeben und haben dennoch keine Gewähr, dass sich die Datendiebe tatsächlich an ihre Zusage halten", beschreibt TeamDrive-Geschäftsführer Detlef Schmuck die Situation. Erst vor wenigen Wochen hatten sich Tausende oder möglicherweise sogar Millionen von Unternehmen beim WannaCry-Angriff genau diesem Szenario der Hilfslosigkeit ausgesetzt gesehen, will der TeamDrive-Chef verdeutlichen, dass er keineswegs übertreibt.



Aufbewahrungszeiten frei konfigurierbar



In der Privatkundenversion werden diese Wiederherstellung-Daten nach 30 Tagen gelöscht. Die Version für den professionellen Betrieb erlaubt Aufbewahrungszeiten bis zu zehn Jahren, um beispielsweise gesetzlichen Vorgaben oder vertraglichen Regelungen etwa im Rahmen eines Projekts zu genügen. In jedem Fall werden die Datensicherungen automatisch konsolidiert, um auch bei langen Aufbewahrungszeiten keinen unnötigen Speicherplatz zu verschwenden.



Schutz vor WannaCry & Co



Detlef Schmuck erklärt: "Mit TeamDrive Point in Time Recovery können sich Unternehmen automatisch und wirkungsvoll vor Cyber-Attacken wie WannaCry schützen. Sie können sicher sein, dass sich jederzeit eine Kopie der noch nicht angegriffenen Daten auf den TeamDrive-Servern befindet, die im Fall der Fälle einfach wieder eingespielt wird." Die zusätzliche Datensicherheit greift laut TeamDrive auch bei einem ungewollten Datenverlust etwa durch Fehlbedienung oder einen Hardwarecrash.



Der Anbieter spricht von einer vierten Sicherheitsebene beim TeamDrive-Service. Als die drei ersten Ebenen nennt er die lückenlose Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die Zero-Knowledge-Architektur und strikte Datenhaltung ausschließlich in deutschen Rechenzentren gemäß nationaler Datenschutzgesetzgebung.



TeamDrive gilt als die "sicherste Sync&Share-Software der Welt made in Germany" für das Speichern, Synchronisieren und Sharing von Daten und Dokumenten, weil sie den Hochsicherheitsanforderungen gem. Paragraph 203 Strafgesetzbuch für Berufsgeheimnisträger entspricht. Grundlage bildet eine durchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die gewährleistet, dass nur der Anwender selbst die Daten lesen kann - weder TeamDrive noch irgendeine Behörde auf der Welt kann die Daten entschlüsseln. Diese technische und rechtsverbindliche Sicherheit wissen über 500.000 Anwender und mehr als 5.500 Unternehmen aus allen Branchen zu schätzen, von der Industrie über das Gesundheitswesen sowie Wirtschafts- und Steuerberatung bis hin zur öffentlichen Verwaltung. TeamDrive unterstützt Windows, Mac OS, Linux, Android und iOS.



