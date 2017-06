Berlin (ots) - Berlin - Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament, David McAllister, hat eine schnelle Grundsatzentscheidung in der britischen Politik über das künftige Verhältnis zwischen London und der Europäischen Union angemahnt. "Die britische Politik sollte zügig entscheiden, welche künftige Beziehung sie zur EU anstrebt", sagte der CDU-Politiker dem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel" (Freitagausgabe). In London müsse entschieden werden, ob Großbritannien im EU-Binnenmarkt oder in der Zollunion bleibe oder anderenfalls ein umfassendes Freihandelsabkommen mit der EU anstrebe, sagte McAllister weiter.



