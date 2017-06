Paris - Dem europäischen ETF-Markt sind per Ende Mai 2017 mehr als 44 Mrd. Euro zugeflossen, die sich wie folgt aufteilen: Aktien-ETFs: 29,2 Mrd. Euro, Renten-ETFs: 13,1 Mrd. und Rohstoff-ETFs: 1,8 Mrd. Euro, so die Experten von Amundi ETF.Bei Aktien-ETFs würden hinsichtlich der Regionen im Mai Schwellenländer-ETFs mit Zuflüssen in Höhe von 1,4 Mrd. Euro dominieren, gefolgt von Europa-Aktien-ETFs mit einem Plus von 1,3 Mrd. Euro. Seit Jahresbeginn lägen Europa-Aktien-ETFs mit einem Plus von mehr als 4,5 Mrd. Euro vorn. Nach der Wahl von Emmanuel Macron in den Hintergrund tretende politische Risiken und gute Wirtschaftsdaten hätten Europa-Aktien-ETFs ein Comeback beschert, das sich verstetige.

